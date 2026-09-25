Prévia da inflação: IPCA-15 sobe para 0,70% em setembro, acima da expectativa

IPCA-15: índice funciona como prévia da inflação e superou as expectativas do mercado para setembro (Leandro Fonseca/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09h10.
A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,70% em setembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é superior à expectativa de alta de 0,53% do mercado.
O resultado representa uma aceleração em relação a agosto, quando o índice havia registrado deflação de 0,40%. Na passagem de um mês para o outro, houve uma diferença de 1,10 ponto percentual.
Com o resultado de setembro, o IPCA-15 acumula 3,82% em 2026. No mesmo período de 2025, o acumulado até setembro estava em 3,76%.
Habitação foi o grupo com a maior alta no mês, com avanço de 2,07%. Também tiveram aumentos relevantes Despesas Pessoais, de 0,96%, e Transportes, de 0,60%.
|Grupo
|Variação
|Índice geral
|+0,70%
|Habitação
|+2,07%
|Despesas pessoais
|+0,96%
|Transportes
|+0,60%
|Comunicação
|+0,54%
|Artigos de residência
|+0,55%
|Vestuário
|+0,41%
|Alimentação e bebidas
|+0,40%
|Saúde e cuidados pessoais
|+0,13%
|Educação
|+0,03%
O grupo de Habitação avançou 2,07% em setembro, a maior variação entre os nove grupos de despesas que compõem o índice.
Na sequência aparecem Despesas Pessoais, com alta de 0,96%, Transportes, com 0,60%, e Artigos de Residência, que subiram 0,55%. Comunicação teve variação de 0,54%, enquanto Vestuário e Alimentação e Bebidas registraram altas de 0,41% e 0,40%, respectivamente.
Saúde e Cuidados Pessoais subiu 0,13%, e Educação teve a menor variação positiva do mês, de 0,03%.
Com a leitura de setembro, o indicador acumula 3,82% no ano. O resultado mostra uma trajetória diferente da observada em agosto, quando o índice havia registrado queda de 0,40% e acumulava 3,09% no ano.
O IPCA-15 mede a inflação de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa é divulgada mensalmente e utiliza metodologia semelhante à do IPCA, considerado o índice oficial de inflação do país.
Segundo o IBGE, os preços do IPCA-15 de setembro foram coletados entre 16 de agosto e 15 de setembro de 2026. O cálculo considera os gastos das famílias e reúne grupos como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação e comunicação.
O índice nacional é calculado a partir dos resultados de áreas metropolitanas e dos municípios de Goiânia e Brasília, ponderados de acordo com a participação de cada área na população-alvo da pesquisa.