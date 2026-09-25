Economia
Macro em Pauta

Prévia da inflação: IPCA-15 sobe para 0,70% em setembro, acima da expectativa

Prévia oficial da inflação brasileira volta a registrar alta, com Habitação e Despesas Pessoais entre os grupos que mais pressionaram o índice

IPCA-15: índice funciona como prévia da inflação e superou as expectativas do mercado para setembro (Leandro Fonseca/Exame)

IPCA-15: índice funciona como prévia da inflação e superou as expectativas do mercado para setembro (Leandro Fonseca/Exame)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09h10.

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A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,70% em setembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é superior à expectativa de alta de 0,53% do mercado.

O resultado representa uma aceleração em relação a agosto, quando o índice havia registrado deflação de 0,40%. Na passagem de um mês para o outro, houve uma diferença de 1,10 ponto percentual.

Com o resultado de setembro, o IPCA-15 acumula 3,82% em 2026. No mesmo período de 2025, o acumulado até setembro estava em 3,76%.

Habitação foi o grupo com a maior alta no mês, com avanço de 2,07%. Também tiveram aumentos relevantes Despesas Pessoais, de 0,96%, e Transportes, de 0,60%.

IPCA-15: variação por grupo

Setembro de 2026 (variação mensal)

GrupoVariação
Índice geral+0,70%
Habitação+2,07%
Despesas pessoais+0,96%
Transportes+0,60%
Comunicação+0,54%
Artigos de residência+0,55%
Vestuário+0,41%
Alimentação e bebidas+0,40%
Saúde e cuidados pessoais+0,13%
Educação+0,03%
Fonte: IBGE · IPCA-15 de setembro de 2026

Habitação lidera as altas

O grupo de Habitação avançou 2,07% em setembro, a maior variação entre os nove grupos de despesas que compõem o índice.

Na sequência aparecem Despesas Pessoais, com alta de 0,96%, Transportes, com 0,60%, e Artigos de Residência, que subiram 0,55%. Comunicação teve variação de 0,54%, enquanto Vestuário e Alimentação e Bebidas registraram altas de 0,41% e 0,40%, respectivamente.

Saúde e Cuidados Pessoais subiu 0,13%, e Educação teve a menor variação positiva do mês, de 0,03%.

IPCA-15 acumulado em 2026

Com a leitura de setembro, o indicador acumula 3,82% no ano. O resultado mostra uma trajetória diferente da observada em agosto, quando o índice havia registrado queda de 0,40% e acumulava 3,09% no ano.

Resultados mensais em 2026

  • Janeiro: 0,20%
  • Fevereiro: 0,84%
  • Março: 0,44%
  • Abril: 0,89%
  • Maio: 0,62%
  • Junho: 0,41%
  • Julho: 0,06%
  • Agosto: -0,40%
  • Setembro: 0,70%

O que é o IPCA-15?

O IPCA-15 mede a inflação de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa é divulgada mensalmente e utiliza metodologia semelhante à do IPCA, considerado o índice oficial de inflação do país.

Segundo o IBGE, os preços do IPCA-15 de setembro foram coletados entre 16 de agosto e 15 de setembro de 2026. O cálculo considera os gastos das famílias e reúne grupos como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação e comunicação.

O índice nacional é calculado a partir dos resultados de áreas metropolitanas e dos municípios de Goiânia e Brasília, ponderados de acordo com a participação de cada área na população-alvo da pesquisa.

Acompanhe tudo sobre:IPCAIBGEInflação

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