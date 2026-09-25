Prévia da inflação: IPCA-15 sobe para 0,70% em setembro, acima da expectativa

A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,70% em setembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é superior à expectativa de alta de 0,53% do mercado.

O resultado representa uma aceleração em relação a agosto, quando o índice havia registrado deflação de 0,40%. Na passagem de um mês para o outro, houve uma diferença de 1,10 ponto percentual.

Com o resultado de setembro, o IPCA-15 acumula 3,82% em 2026. No mesmo período de 2025, o acumulado até setembro estava em 3,76%.

Habitação foi o grupo com a maior alta no mês, com avanço de 2,07%. Também tiveram aumentos relevantes Despesas Pessoais, de 0,96%, e Transportes, de 0,60%.

IPCA-15: variação por grupo

Setembro de 2026 (variação mensal)

Grupo Variação Índice geral +0,70% Habitação +2,07% Despesas pessoais +0,96% Transportes +0,60% Comunicação +0,54% Artigos de residência +0,55% Vestuário +0,41% Alimentação e bebidas +0,40% Saúde e cuidados pessoais +0,13% Educação +0,03% Fonte: IBGE · IPCA-15 de setembro de 2026

Habitação lidera as altas

O grupo de Habitação avançou 2,07% em setembro, a maior variação entre os nove grupos de despesas que compõem o índice.

Na sequência aparecem Despesas Pessoais, com alta de 0,96%, Transportes, com 0,60%, e Artigos de Residência, que subiram 0,55%. Comunicação teve variação de 0,54%, enquanto Vestuário e Alimentação e Bebidas registraram altas de 0,41% e 0,40%, respectivamente.

Saúde e Cuidados Pessoais subiu 0,13%, e Educação teve a menor variação positiva do mês, de 0,03%.

IPCA-15 acumulado em 2026

Com a leitura de setembro, o indicador acumula 3,82% no ano. O resultado mostra uma trajetória diferente da observada em agosto, quando o índice havia registrado queda de 0,40% e acumulava 3,09% no ano.

Resultados mensais em 2026

Janeiro: 0,20%

0,20% Fevereiro: 0,84%

0,84% Março: 0,44%

0,44% Abril: 0,89%

0,89% Maio: 0,62%

0,62% Junho: 0,41%

0,41% Julho: 0,06%

0,06% Agosto: -0,40%

-0,40% Setembro: 0,70%

O que é o IPCA-15?

O IPCA-15 mede a inflação de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa é divulgada mensalmente e utiliza metodologia semelhante à do IPCA, considerado o índice oficial de inflação do país.

Segundo o IBGE, os preços do IPCA-15 de setembro foram coletados entre 16 de agosto e 15 de setembro de 2026. O cálculo considera os gastos das famílias e reúne grupos como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação e comunicação.

O índice nacional é calculado a partir dos resultados de áreas metropolitanas e dos municípios de Goiânia e Brasília, ponderados de acordo com a participação de cada área na população-alvo da pesquisa.