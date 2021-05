Tesouro dos EUA exige que transferências com criptoativos sejam reportadas

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 20, uma nova medida que visa estabelecer um controle maior sobre as transações realizadas com criptoativos, exigindo que todas as transações que superem os 10 mil dólares sejam reportadas à Receita Federal.

De acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro norte-americano, assim como acontece com transações em dinheiro acima de 10 mil dólares, a inclusão das transferências feitas com criptoativos em seus relatórios é necessária para que haja uma conformidade ainda maior em relação à incidência e controle de impostos sobre as transações.

“Dentro do contexto do novo regime de relatórios de contas financeiras, criptomoedas, contas de corretoras de criptoativos e contas de serviços de pagamento que aceitem criptomoedas seriam cobertas. Além disso, como acontece com as transações em dinheiros, as empresas que recebem criptoativos que possuam um valor de mercado acima de 10 mil dólares também seriam reportadas”, disse o Departamento do Tesouro no comunicado

A medida faz parte de um conjunto de propostas do governo Biden, que visa disponibilizar recursos adicionais para que a Receita Federal acompanhe mais de perto o crescimento dos criptoativos no país, que segundo o comunicado, além de dificultar a cobrança de impostos, podem atrapalhar a detecção de transações vinculadas a atividades ilícitas.

“As criptomoedas já representam um problema significativo de detecção por facilitar amplamente a atividade ilegal, incluindo a evasão de impostos”, acrescentou o Departamento.

Após a publicação, a cotação bitcoin que se recuperava da forte queda vivenciada durante a semana, com uma alta de aproximadamente 20% durante o dia, sofreu uma queda de aproximadamente 3.000 dólares em sua cotação, diminuindo os ganhos do ativo nesta quinta-feira.