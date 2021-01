Segundo maior criptoativo do mundo, ether quebra recorde histórico de preço

Segundo maior criptoativo do mundo, o ether (ETH) quebrou o seu recorde histórico de preço ao atingir a marca de 1.439 dólares na manhã desta terça-feira, 19, segundo o site TradingView. A antiga marca, de 1420 dólares, era de 13 de janeiro de 2018.

Com capitalização de mercado de mais de 160 bilhões de dólares, o criptoativo do projeto Ethereum perde apenas para o bitcoin em valor de mercado, mas superou o maior criptoativo do mundo em volume negociado por dia: “Agora ele se firmou em 12 bilhões de dólares em transações diárias — 3 bilhões a mais do que o bitcoin. Imagine não estar otimista com ETH?”, comentou Ryan Watkins, pesquisador da plataforma de análise Messari.

O ETH está em tendência de alta desde o ano passado. Depois de começar 2020 cotado pouco acima dos 125 dólares, encerrou o ano a 740, com alta acumulada de quase 500% no período, superior à do bitcoin, que ganhou cerca de 350% no ano. Em 2021, a tendência “altista” do ether se manteve, e o criptoativo já acumula quase 100% de ganhos no ano.

Diferentemente do bitcoin, cuja alta em 2020 foi motivada principalmente pela entrada de investidores institucionais no mercado, o ether se beneficiou do aumento do interesse pelas aplicações de finanças descentralizadas, ou DeFi (sigla para “decentralized finance”), cujas negociações são realizadas na rede Ethereum.

Além disso, pesa a favor do criptoativo o otimismo do mercado com relação ao Ethereum 2.0, uma evolução da rede que altera o sistema de validação de transações — que deixam de utilizar o sistema proof-of-work (prova de trabalho), para utilizar o sistema proof-of-stake (prova de participação) — e tem como objetivo aumentar a descentralização do blockchain do Ethereum.

Segundo especialistas, a alta do ether pode se manter e levar o ativo para patamares de preço ainda maiores. “Ethereum 1.400 dólares. Se continuar se movimentando de acordo com a média de Fibonacci, pode atingir 1.600”, disse o analista Michael van de Poppe, no Twitter.

