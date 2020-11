Preço do bitcoin quebra novo recorde: ainda é tempo para comprar?

Em alta desde o início de setembro, o preço do bitcoin continua subindo. Já são mais de 65% de ganhos nos últimos 60 dias, incríveis 350% no ano e, nesta terça-feira (17), o ativo passou de 94.000 reais, seu maior preço no mercado brasileiro em todos os tempos.

No mercado internacional, o ativo, negociado acima de 17 mil dólares, também atingiu marcas importantes: além de estar cotado no maior preço em quase três anos, está muito perto da sua maior capitalização de mercado já registrada, de 335 bilhões de dólares.

Com números tão impressionantes, muita gente se pergunta: ainda é hora de comprar bitcoin?

Não existe resposta fácil ou verdade absoluta sobre o assunto, já que essa decisão deve se basear, mais do que análises técnicas e tendências, em condições e fatores individuais.

Motivos para apostar

Entre os especialistas em criptoativos, a opinião favorável à compra é predominante. Relatório do Citibank divulgado esta semana, por exemplo, sugere que o preço do bitcoin pode chegar a 318 mil dólares (cerca de 1,9 milhão de reais) em dezembro de 2021 e ainda chamou o ativo de “ouro do século 21”.

O banco JPMorgan, cujo CEO chamou o bitcoin de fraude em um passado não muito distante, parece ter mudado de opinião, com a divulgação de um relatório em que compara o maior ativo digital do mundo ao ouro e que afirma que “seu preço pode dobrar ou triplicar se a tendência de alta se mantiver”.

Lendário investidor de Wall Street, o bilionário Stanley Druckenmiller também foi a público dizer, pela primeira vez, que tem parte do seu portfólio alocado em bitcoin: “Eu possuo muito mais ouro do que bitcoin, mas, francamente, se a aposta no ouro funcionar, a aposta no bitcoin provavelmente funcionará melhor”.

Além do otimismo do mercado, o bitcoin e os criptoativos de forma geral estão vivendo um contexto favorável. Em primeiro lugar, a pandemia do novo coronavírus acaba sendo positiva para sua expansão, não apenas por causa do aumento da digitalização do dinheiro, mas também pela forma como os governos lidam com a situação.

Ao imprimir dinheiro para cobrir dívidas e tentar resolver os problemas econômicos causados pela Covid-19, os governos criam problemas como inflação, enfraquecimento das suas moedas, etc. Tudo isso acaba sendo positivo para o bitcoin, que, por não ter um “dono” nem ninguém capaz de interferir em sua circulação, é imune à essa questão.

As moedas digitais emitidas por bancos centrais — as chamadas CBDCs — também são positivas para os criptoativos, simplesmente porque endossam a maioria de suas características e, mais do que isso, colocam os holofotes sobre o assunto, atraindo a atenção de potenciais investidores e novos adotantes.

Por último, e provavelmente mais importante, o fluxo de dinheiro institucional no mercado de criptoativos não para de crescer. Não apenas grandes empresas oferecendo serviços ligados a esse universo — como o PayPal, que agora permite negociar, guardar e usar criptoativos em sua carteira —, mas investidores institucionais.

A Grayscale Investments, por exemplo, já soma 500 mil unidades de bitcoin em seu portfólio, o que equivale a cerca de 45 bilhões de reais. A Square, empresa do CEO do Twitter, Jack Dorsey, também anunciou a compra de 50 milhões de dólares no ativo. No Brasil, corretoras e gestoras como a Hashdex, Vitreo e BLP oferecem fundos de investimento em criptomoedas no país.

Esse fluxo de dinheiro institucional é fundamental para o crescimento do mercado de criptoativos, e os recentes anúncios de grandes bancos como Citibank e JPMorgan, entre vários outros, mostram que é um movimento que já está acontecendo.

Para completar, a adoção em larga escala da tecnologia blockchain — que foi criada com a invenção do bitcoin — também é favorável aos ativos digitais.

Todos esses fatores podem explicar porque o ativo está subindo, e porque esse movimento ainda pode se estender e até se intensificar, mas, ao mesmo tempo, não existem certezas, e a própria história do bitcoin mostra que as coisas não são tão simples.

Motivos para ficar de fora

Apesar de todo o crescimento e do otimismo do mercado, criptoativos ainda são muito voláteis, e com o bitcoin não é diferente. Ao contrário do mercado de ações, que já é considerado um investimento de risco, nos criptoativos é comum observar oscilações de mais de 5 ou 10% em um período de 24 horas. Então, para investir em bitcoin, ainda é preciso um pouco de sangue frio.

Além disso, é preciso estar atento ao câmbio. A cotação do bitcoin é em dólares, valor que as exchanges brasileiras convertem para reais. Isso significa que variações de preço na relação real-dólar influenciam esse mercado. É por isso, por exemplo, que o bitcoin está em seu maior preço da história no Brasil, mas não no mercado internacional.

Cotado a 17 mil dólares fora do país, ele vale 94 mil reais no Brasil. Na máxima histórica do ativo no mercado internacional, quando era cotado perto de 20 mil dólares, a moeda norte-americana era mais barata para os brasileiros, que pagavam 70 mil pelo bitcoin — se o bitcoin chegar aos mesmos 20 mil dólares hoje, no Brasil ele será vendido a mais de 110 mil reais.

A proximidade com a máxima histórica do ativo também pode ser um problema, já que esta faixa de preço será uma resistência importante para o preço do ativo.

Apesar de tudo isso, o mais importante para decidir entre comprar ou não o ativo, é preciso ter em mente que se trata de uma tecnologia ainda bastante nova e de um mercado de risco, fatores que fazem com que seja ainda mais difícil prever o que acontecerá no futuro. De qualquer forma, analisando suas finanças com responsabilidade e se expondo apenas aos riscos que você de fato pode correr, o futuro dos criptoativos parece promissor.