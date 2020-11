PayPal divulga detalhes de integração com cripto e planeja suporte à CBDC

O PayPal divulgou na última segunda-feira (2) os detalhes sobre a integração do seu sistema com os criptoativos, como anunciado no último dia 21 de outubro, e prometeu acesso ao serviço para clientes do mundo todo ainda no primeiro semestre de 2021.

O anúncio foi feito durante o evento de divulgação dos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2020. Segundo a companhia, serão feitas mudanças substanciais no aplicativo no próximo ano para inclusão de uma série de novas funcionalidades — e, entre elas, o suporte à moedas digitais como o bitcoin.

“Claramente, o mundo está mudando rapidamente do físico para o digital”, disse Dan Shulman, CEO da empresa, que também falou sobre a possibilidade do PayPal oferecer suporte aos CBDCs como o yuan digital: “É uma questão de quando e como, não de ‘se'”.

Schulman também falou sobre como acredita que o PayPal poderá ajudar a moldar a utilidade das CBDCs, facilitando sua interoperabilidade com os meios de pagamento existentes e incentivando a adoção por parte de lojistas.

“Nossas novas plataforma e infraestrutura digital devem ajudar a tornar o gerenciamento e a movimentação de dinheiro mais eficiente, barato e rápido“, disse, antes de falar sobre a imensa procura de clientes do PayPal pelo serviço com criptoativos: “Nossa lista de espera foi quase três vezes maior do que esperávamos”, contou.

No fim de outubro, o PayPal anunciou que permitirá que seus clientes façam compras online utilizando criptoativos como método de pagamento, além de permitir compra e venda e fazer a custódia dos mesmos.