‘Mercado de criptoativos está amadurecendo’, diz analista do Goldman Sachs

Jeff Currie, analista do banco Goldman Sachs, disse em entrevista à CNBC, nesta terça-feira (12), que acredita que o mercado de criptoativos está amadurecendo e atraindo investidores institucionais, mas ainda sofre com a falta de “smart money”.

O termo é utilizado no setor financeiro para designar aqueles investidores que levam mais do que dinheiro nos aportes, mas que também ajudam o ativo a se desenvolver. Segundo Currie, é esse tipo de investidor que pode fazer do bitcoin um ativo menos volátil.

“Acho que o mercado está começando a se tornar mais maduro. A volatilidade e os riscos associados a esse mercado são comuns em ativos muito recentes. A chave para criar estabilidade no mercado é o aumento da participação de investidores institucionais, e por enquanto o número ainda é pequeno […], eles representam cerca de 1% do total”, disse.

A afirmação final de Currie é questionada no universo de criptoativos, tendo em vista que, ao longo de 2020, gigantes de pagamentos digitais como Paypal e Square anunciaram entrada no mercado, levando os criptoativos às suas centenas de milhões de usuários, e empresas como a desenvolvedora de software MicroStrategy, fundos bilionários como OneRiver, MassMutual e SkyBridge, e grandes investidores como Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller anunciaram que colocaram parte do seu capital em bitcoin. Apenas o fundo de bitcoin da Grayscale, o GBTC, que é voltado para investidores institucionais, possui 3% de todos os bitcoins em circulação.

Apesar disso, a mudança de tom do Goldman Sachs sobre os criptoativos de maneira geral nos últimos meses é visível. Recentemente, a empresa contratou especialistas em moedas digitais e também emitiu orientações e análises sobre a coexistência pacífica de bitcoin e ouro como refúgios contra crises econômicas, inflação e desvalorização de moedas nacionais.

