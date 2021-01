Ether pode subir sete vezes e chegar a US$ 10.500, diz analista de investimentos

Criptoativo da rede Ethereum e segundo maior ativo digital do mundo, o ether pode continuar sua trajetória de alta e multiplicar seu preço atual por mais de sete vezes, chegando a 10.500 dólares, segundo análise da Fundstrat Global Advisors.

A análise foi divulgada pelo analista David Grider no mesmo dia em que o criptoativo atingiu o preço mais alto de sua história, quando chegou a exatos 1.439 dólares na manhã da terça-feira, 19.

O ether é “a melhor jogada de investimento de risco/recompensa no mercado de criptoativos”, escreveu Grider em um relatório, na noite da terça-feira, acrescentando que “a computação em blockchain pode ser o futuro da tecnologia em nuvem”. Segundo o analista, os riscos incluem contratempos para a atualização da rede ou uma eventual tendência de baixa no mercado cripto.

A previsão do estrategista da Fundstrat é baseada em parte na popularidade dos projetos relacionados ao blockchain Ethereum, como as aplicações de finanças descentralizadas (DeFi). O Ethereum também fez progressos recentes em relação a uma atualização da rede que permitiria processar um número de transações por minuto semelhante ao de empresas como Mastercard e Visa – o chamado Ethereum 2.0.

As aplicações em DeFi permitem que pessoas façam coisas como tomar ou fazer empréstimos, entre muitos outros serviços financeiros, sem a necessidade de um intermediário como os bancos. A grande maioria desse tipo de aplicação roda no blockchain Ethereum e, por isso, o crescimento desse tipo de uso impulsiona o ether.

Em 2020, o ether valorizou mais do que o bitcoin, praticamente quintuplicou de valor ao longo dano e, em menos de um mês, já subiu quase 100% em 2021. No momento, é negociado por volta de 1.300 dólares, com um leve recuo de preço depois de atingir sua máxima histórica.