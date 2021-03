Citi: bitcoin está perto de 'transformação massiva' e pode se tornar moeda global

O Citi GPS, braço de inovação do Citigroup, divulgou relatório nesta segunda-feira, 1, em que afirma que o bitcoin deixou para trás o passado em que era visto como um "aspirante a ativo de investimento" e pode estar perto de um movimento de adoção massiva. O texto também diz que a criptomoeda ultrapassou a barreira do varejo, tornando-se atrativo para investidores institucionais em busca de proteção contra a inflção.

"Em busca de rendimento e ativos alternativos, os investidores são atraídos pelas características de proteção contra a inflação do bitcoin e seu reconhecido papel de "ouro digital", devido ao seu suprimento finito. Aprimoramentos específicos para serviços de câmbio, comércio, dados e custódia estão aumentando e sendo renovados para acomodar as necessidades dos investidores institucionais", diz o relatório do Citi.

A instituição financeira explica que seu primeiro relatório sobre o tema foi publicado em 2014, quando o bitcoin tinha valor de mercado de apenas 6,2 bilhões de dólares — a criptomoeda chegou a 1 trilhão em fevereiro — e que, apesar de interessante para gerações mais novas, "era considerado muito arriscado e volátil", o que afastava investidores institucionais, e que muita coisa mudou desde então.

"Outra coisa que aprendemos com os relatórios do Citi GPS sobre inovações disruptivas é que o tempo necessária para adoção massiva global de novos produtos caiu dramaticamente. Foram 50 anos até o telefone chegar a 50 milhões de usuários. 22 anos para a televisão, sete anos para a Internet e apenas 19 dias para o Pomémon Go. Então, não é uma surpresa que o bitcoin tenha crescido extraordinariamente nos últimos sete anos".

O relatório ainda observa as vantagens do uso bitcoin para pagamentos globais, "inclusive seu design descentralizado, a ausência de exposição em moeda estrangeira, movimentações financeiras rápidas (e potencialmente mais baratas), canais de pagamento seguros e rastreabilidade". Segundo o documento, "esses atributos, combinados com o alcance global e a neutralidade do bitcoin, podem estimulá-lo a se tornar a moeda de escolha para o comércio internacional".

No texto, o Citi também afirma que existe uma série de riscos e obstáculos que podem impedir o progresso do bitcoin, mas que "comparar esses possíveis obstáculos com as oportunidades, leva à conclusão de que o bitcoin está em um ponto de inflexão e poderíamos estar no início de uma transformação massiva da criptomoeda no mainstream".

“O fato de que esse progresso ocorreu em pouco mais de uma década torna o bitcoin notável, independentemente de seu futuro”, conclui o relatório.

