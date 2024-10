Criptomoedas hoje: bitcoin sinaliza recuperação, mas outra cripto dispara 125%; entenda

O bitcoin e algumas das principais criptomoedas em valor de mercado são negociados “no verde” nesta sexta-feira, 11. No entanto, uma criptomoeda se destaca por uma performance muito superior às outras: SUI.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.572, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de quase 10% após passar por turbulências com a escalada de conflitos no Oriente Médio, que trouxe um “mar de medo e incerteza” para o setor.

“Atualmente, o foco do desempenho das criptomoedas está mudando da política monetária para os resultados das eleições nos EUA. Apesar da inflação nos EUA ter sido ligeiramente maior do que o esperado, de 2,4% ao ano em setembro, não vemos necessidade imediata do Federal Reserve mudar sua postura política”, comentou Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para Américas, sobre o cenário atual para as criptomoedas.

No último dia 8, a divulgação do pacote de estímulos da China frustrou o mercado e foi responsável por uma queda no setor de ativos digitais.

“No entanto, a próxima reunião de política fiscal da China, em 12 de outubro, poderá introduzir novas medidas de estímulo que afetarão os mercados da Ásia e Pacífico e, indiretamente, as criptomoedas. Com a maioria dos mercados fechados durante a reunião, os traders podem olhar para as criptomoedas para expressar suas visões sobre os anúncios fiscais da China”, acrescentou.

SUI

Apesar disso, uma criptomoeda se destaca no cenário positivo nesta sexta-feira, 11. A SUI, moeda nativa do blockchain de mesmo nome, vem apresentando performance surpreendente no último mês. No período, a criptomoeda acumula alta de mais de 125%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apenas nas últimas 24 horas, a SUI subiu 9,6%, sendo cotada a US$ 1,98.

“SUI está muito forte e vale a pena acompanhar. Pelo que conversei com especialistas do setor em Nova York, existe uma narrativa muito forte em relação à SUI. A visão é de que tem bastante gente construindo na SUI. Muitas pessoas pensam que tokenização e a disponibilização de produtos criados pelo mercado financeiro serão disponibilizadas apenas na Ethereum, mas não é bem assim”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

“Tem bastante coisa sendo feita dentro da SUI, que vem com essa perspectiva de competir com a Ethereum e Solana. É um blockchain muito rápido, mas ainda é um pouco carente de aplicações, novos tokens e um ecossistema vasto e robusto. É uma coisa que leva tempo, já vimos isso acontecendo com a Solana. A grande verdade é que o mercado como um todo precifica que esse blockchain possa ter algum potencial, então vale a pena acompanhar”, acrescentou.

