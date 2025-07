Criador da Ethereum diz que projeto pode acabar com combinação de ameaças

A Ethereum se consolidou no mundo cripto como a principal rede blockchain do setor, além de contar com a segunda maior criptomoeda do mundo, o ether. Entretanto, isso não significa que a rede está livre de ameaças. Dessa vez, quem compartilhou esse alerta foi o próprio criador do projeto, Vitalik Buterin.

O desenvolvedor afirmou durante a Ethereum Community Conference que o segmento de Web3 chegou em um ponto de inflexão crucial para determinar o seu futuro. Para ele, projetos da área só vão sobreviver se forem realmente descentralizados, e não apenas usarem a palavra para atrair usuários e projetos.

Buterin disse que todo projeto de blockchain precisará sobreviver a três testes:

O teste de retirada : em que, mesmo quando o time por trás do projeto desaparece, a rede continua em funcionamento.

: em que, mesmo quando o time por trás do projeto desaparece, a rede continua em funcionamento. O teste de ataque interno : em que um possível colaborador com intenções criminosas teria pouco espaço para realizar ações concretas;

: em que um possível colaborador com intenções criminosas teria pouco espaço para realizar ações concretas; E o teste de base de confiança: em que as bases de código por trás dos projetos podem ser realmente confiadas pelo público.

No caso da Ethereum, ele afirmou que o projeto precisa passar por esses três testes se quiser competir com redes de segunda camada ligadas ao blockchain e garantir a sua sobrevivência. Ele ressaltou que, hoje, essas redes são mais ágeis que a Ethereum.

"Se nós perdermos isso, a Ethereum vai se tornar apenas um fenômeno geracional, desaparecendo como muitos outros" alertou.

Buterin também destacou que a crescente adoção de criptomoedas cria novos riscos para o projeto. Ele acredita que o mundo cripto abandonou a sua "era artesanal" e passará a ser liderado por grandes empresas, investidores e até chefes de Estado.

Mas, se o setor aderir às mesmas lógicas que o setor de finanças tradicionais, a democratização das criptomoedas pode trazer uma série de riscos, problemas e, na prática, um fim da filosofia que guiou o surgimento das criptomoedas e da tecnologia blockchain.

Por isso, o criador da Ethereum defende que os projetos deem uma "guinada na direção da ética e da técnica", priorizando aspectos de privacidade, eficiência e governança como forma de manter a comunidade e prosperar sem abrir mão dos seus fundamentos iniciais.

