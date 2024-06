Criador do USDT diz que a China vai reabrir portas para cripto: "é inevitável"

Brock Pierce, cofundador da Tether, empresa por trás da stablecoin USDT, acredita que a China pode mudar sua abordagem dura aos criptoativos. E isso seria apenas uma questão de tempo, já que "é inevitável”.

Ao South China Morning Post, Pierce abordou o tema recentemente. Há alguns anos, a China proibiu atividades comerciais relacionadas às criptomoedas. Na época, o país se destacava principalmente no setor de mineração de bitcoin, dando o primeiro lugar aos Estados Unidos após a proibição.

“A China vai se abrir [às criptomoedas]? … Eu diria que é inevitável. A questão não é tanto se, mas sim quando”, disse ele.

De olho em Hong Kong

A Tether é a empresa por trás da stablecoin atrelada ao dólar, a USDT, que é maior do mundo com US$ 112 bilhões em valor de mercado. A empresa, um gigante do setor cripto, também estaria interessada no mercado de Hong Kong, que aprovou ETFs de bitcoin e ether à vista recentemente, além de uma legislação para investidores de criptoativos.

“Acho que Hong Kong está à frente em muitos aspectos. Acho que a principal oportunidade em Hong Kong está no comércio e é aí que uma stablecoin digital em dólar de Hong Kong tem um potencial tremendo.”

