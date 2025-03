As 10 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, segundo levantamento

A plataforma CoinGecko divulgou em fevereiro um levantamento que aponta quais são as 10 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Além disso, o estudo mostra que o volume negociado nessas exchanges voltou a subir em 2024, mas não superou o último recorde do setor.

De acordo com a plataforma, o volume negociado em 2024 foi de US$ 18,83 trilhões, com uma alta de 134% em relação aos US$ 8,05 trilhões de 2023. Apesar do forte crescimento, a cifra não bateu o atual recorde do setor, de US$ 25,21 trilhões no ano de 2021.

O levantamento do CoinGecko também dividiu as corretoras de criptomoedas a partir do volume negociado em casa uma, chegando ao top10:

Binance; Bybit; Crypto.com; Upbit; OKX; Coinbase; Gate; HTX (antiga Huobi); MECX; Bitget

Assim como nos últimos quatro anos, a Binance segue na liderança do setor, e com ampla vantagem. A corretora de criptomoedas registrou um volume negociado de US$ 7 trilhões em 2024, equivalente a uma fatia de mercado de 39%. Apesar do resultado positivo, a fatia atingiu o menor nível desde 2020. Em 2023, era de 47,1%.

A queda reflete uma expansão de outras exchanges, que conseguiram obter parte dessa fatia após a Binance ter se consolidado em 2023 devido à quebra da FTX, na época a sua grande concorrente. Assim como a Binance, a Bybit também não perdeu posições no ranking, ocupando a vice-liderança e com 9,3% de fatia de mercado.

Já a terceira posição é uma novidade: a Crypto.com superou a Upbit, saindo de uma fatia de 1,5% em 2023 para 6,7% em 2024. Já a Upbit perdeu espaço no mercado, saindo de 8,5% para 6,7%. Na quinta posição, a OKX teve leve queda, passando de 6,3% para 6,2%.

Já a Coinbase, que é conhecida por ser a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, ocupa a sexta posição, com leve alta, indo de 5,7% em 2023 para 5,9% em 2024. Na sétima posição, a Gate teve crescimento, indo de 3,7% para uma fatia de 5,3%.

A HTX chegou a figurar entre as cinco maiores exchanges em 2020 e 2021, mas perdeu espaço nos anos seguintes. Em 2024, porém, ela teve uma reação, mesmo que tímida: passou de 3,6% para 4,4%, mas ainda distante dos 16% observados em 2020. A MEXC manteve um movimento de queda, indo de 4,7% para 4,1%.

A Bitget encerra o top10, mas com queda na comparação entre 2023 e 2024. A fatia de mercado da corretora de criptomoedas caiu de 4,4% para 3,9%. Apesar da alternância entre quedas e altas, todas as exchanges tiveram uma expansão no volume negociado, refletindo o bom ano para o setor.

