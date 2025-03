De alta de 20% para queda de 10% em 2 dias: entenda a gangorra do preço do bitcoin

De uma alta de 20% para uma queda de 10% em dois dias. Esse foi o movimento no preço do bitcoin que ressaltou a incerteza vivida pela criptomoeda neste início de 2025. O motivo para os movimentos, porém, foi o mesmo: anúncios de Donald Trump envolvendo tanto o mercado cripto em específico quanto toda a economia global.

A criptomoeda vinha de uma semana marcada por uma forte desvalorização, chegando cair abaixo dos US$ 80 mil e devolvendo quase todos os ganhos obtidos desde novembro, com a vitória de Trump nas eleições dos EUA. O principal motivo para a queda foi a confirmação pelo presidente de que iria impor tarifas contra o México e o Canadá.

Mas, no último domingo, 2, Trump pegou o mercado de surpresa ao afirmar publicamente que os Estados Unidos deveriam ter uma reserva nacional de criptomoedas. Inicialmente, ele não citou o bitcoin como um ativo que faria parte do projeto, mas acabou citando a criptomoeda após investidores estranharem a omissão.

A nova defesa pública do projeto deixou investidores eufóricos. Em poucas horas, o ativo saltou mais de 20%, indo de US$ 85 mil para mais de US$ 94 mil. Entretanto, analistas apontaram que a proposta ainda estava pouco clara e que a sua implementação tende a demorar, com uma tramitação ainda incerta no Congresso norte-americano.

O maior desânimo veio, porém, da entrada em vigor das tarifas contra o México e o Canadá. Analistas e investidores acreditam que a medida terá um forte impacto inflacionário, podendo resultar na manutenção da atual taxa de juros do país e até novos aumentos. Nesse cenário, ativos de risco como o bitcoin seriam os mais prejudicados.

A materialização das novas tarifas fez com que investidores reagissem negativamente. Com isso, também em poucas horas, o bitcoin caiu mais de 10%. A criptomoeda ainda aprofundou a queda e chegou a rondar os US$ 82 mil na última terça-feira, 4, mas desde então se recuperou e voltou a rondar os US$ 90 mil.

Na prática, a gangorra no preço do ativo fez com que o bitcoin ficasse próximo do zero a zero. Dados da plataforma CoinGecko indicam que a criptomoeda acumula alta de 2% nos últimos sete dias, mas o dado esconde as fortes variações no período. E os movimentos nos últimos dias reforçaram o cenário de forte incerteza em torno da moeda digital, que tem reagido intensamente a cada anúncio vindo do governo Trump.

Para analistas, o futuro da criptomoeda depende tanto de possíveis avanços na criação de uma reserva do ativo quanto de uma reversão de curso em relação às novas tarifas. Nesse sentido, altas mais sólidas do bitcoin dependeriam de uma possível reversão das tarifas, ou então um impacto na economia global menor que o esperado atualmente.

