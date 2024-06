Austrália começa a recrutar estrangeiros para Forças Armadas; veja regras

Em uma decisão inovadora que visa combater a escassez de pessoal e fortalecer suas capacidades militares, a Austrália está abrindo as portas para que residentes permanentes de países aliados se juntem às suas Forças de Defesa Australianas (ADF). Anunciada na Estratégia de Defesa Nacional de abril e detalhada em 4 de junho, a medida representa uma mudança significativa na política de recrutamento militar do país, tradicionalmente restrita a cidadãos australianos. As informações são da Bloomberg.

A partir de julho, neozelandeses residentes na Austrália poderão se candidatar à ADF, seguidos por residentes permanentes do Reino Unido, EUA, Canadá e países do Pacífico em janeiro de 2025. Essa medida visa atrair talentos qualificados e experientes para suprir as necessidades das Forças Armadas australianas, que enfrentam desafios de recrutamento em um mercado de trabalho aquecido.

Olho na China

A iniciativa surge em um momento de crescente tensão na região Ásia-Pacífico, com a ascensão militar da China e a intensificação das atividades no Mar da China Meridional. A Austrália, um aliado próximo dos Estados Unidos, busca fortalecer suas capacidades de defesa para deter a expansão militar chinesa e garantir a segurança regional.

Em 2023, um relatório do governo australiano alertou que as Forças Armadas do país não estavam "adequadas para o propósito" no atual ambiente estratégico.

A escassez de pessoal, especialmente em áreas especializadas, representa um obstáculo significativo para a modernização e o aprimoramento das capacidades militares australianas.

Para se candidatar à ADF sob o novo programa, os residentes permanentes devem atender a critérios específicos, incluindo:

Residência permanente na Austrália por pelo menos 12 meses; Ausência de serviço militar em exércitos estrangeiros nos últimos dois anos; Capacidade de obter a cidadania australiana; Atender aos padrões de entrada e requisitos de segurança da ADF.



O exército australiano também está simplificando o atual Esquema de Recrutamento Lateral no Exterior, que permite a contratação de militares experientes de outros países para preencher lacunas de capacidade.

A abertura das Forças Armadas australianas para estrangeiros representa um passo estratégico importante para fortalecer a defesa do país e garantir a segurança regional. Através da captação de talentos qualificados e experientes de países aliados, a Austrália busca modernizar suas capacidades militares e se posicionar como uma força de dissuasão eficaz na região Ásia-Pacífico.

Embora a medida tenha sido elogiada por alguns como uma forma inovadora de abordar a escassez de pessoal, outros levantaram preocupações sobre a segurança e a integração cultural dos novos membros. O governo australiano garante que os candidatos serão submetidos a rigorosos processos de triagem e integração para garantir a segurança e a coesão das Forças Armadas.