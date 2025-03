O futuro dos pagamentos: como IA e blockchain vão impactar seu dia a dia?

A inovação nos pagamentos está acelerando com a combinação de inteligência artificial, blockchain e novas soluções financeiras como o Drex. Enquanto a IA pode se tornar uma interface para transações automatizadas no futuro, o blockchain já está trazendo mais eficiência e segurança ao mercado. Mas quais são os desafios dessa evolução?

Para entender esse cenário, recebemos Thiago Scalone, CTO da CloudWalk, uma das fintechs mais inovadoras do setor. Ele explica como os pagamentos estão evoluindo, os impactos da IA e do blockchain, e os desafios do Drex em relação à privacidade e rastreabilidade. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

