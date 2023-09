Créditos de metano e blockchain: um caminho para mitigar as emissões

Nos últimos anos, as preocupações com as mudanças climáticas e o impacto ambiental das atividades humanas têm impulsionado um interesse crescente em práticas sustentáveis e soluções inovadoras. Uma dessas soluções que está ganhando força é o conceito de créditos de metano, que envolve a utilização da tecnologia blockchain para monitorar e incentivar a redução das emissões de metano do gado e de lixões.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Emissões de metano e mudanças climáticas: um desafio iminente

O metano é um potente gás de efeito estufa, com um potencial de retenção de calor significativamente maior do que o dióxido de carbono em períodos de tempo mais curtos. Um dos principais contribuintes para as emissões de metano é o setor pecuário, particularmente animais ruminantes como bovinos, ovinos e caprinos.

Os processos digestivos desses animais, especificamente a fermentação entérica, resultam na liberação de metano para a atmosfera. À medida que a demanda global por produtos pecuários continua a aumentar, também aumenta a preocupação com as emissões de metano associadas e seu impacto no aquecimento global.

O metano também é librado nos lixões, devido à decomposição da matéria e da incineração do lixo de forma inadequada. Os postos de extração de petróleo devem também ser avaliados com cautela. É fato que eles contribuem para essa emissão exacerbada dos gases que provocam mudanças climáticas, então não é possível falar de redução de gases na atmosfera sem pensar em um monitoramento da emissão de metano, assim como é feito com o carbono.

Brasil e o Programa Metano Zero

Nós sabemos que o Brasil caminha ao encontro do equilíbrio da emissão dos gases ao não negligenciar o metano. Por muito tempo a discussão se pautou a partir das ações com o carbono, esquecendo que o metano do ponto de vista climático pode contribuir ainda mais para o aumento da temperatura do planeta se comparado ao CO₂.

O conceito de crédito de metano já é uma realidade no Brasil, conforme a Portaria n°71, de 2022, que regulamenta ações no âmbito da emissão do gás metano na atmosfera.

A iniciativa surgiu após o Acordo do Metano, assinado pelo Brasil e mais de cem países em 2021, durante a COP26. Dos países que foram signatários na COP26, criando o mercado de metano, o Brasil foi o primeiro do mundo a lançar a legislação e o programa “Metano Zero”. Com o Acordo, foi estabelecido que os países diminuam 30% da emissão do gás até 2030.

Se for semelhante ao programa Renovabio, assim como foi estabelecido o crédito de carbono, poderá fazer com que as emissões de metano na atmosfera diminuam consideravelmente.

Apresentando créditos de metano: uma solução inovadora

Os créditos de metano representam uma abordagem baseada no mercado para lidar com as emissões de metano. O conceito gira em torno de fornecer incentivos para reduzir as emissões de metano abaixo de um nível de linha de base.

Isso é feito atribuindo-se um valor à redução das emissões, que pode ser negociado ou vendido em um mercado. Os créditos de metano não apenas fornecem motivação financeira para reduções de emissões, mas também incentivam a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis.

O papel da tecnologia blockchain: melhorando a transparência e a confiança

A tecnologia Blockchain tem ganhado destaque como ferramenta transformadora em diversos setores, e sua aplicação no âmbito dos créditos de metano não é exceção.

Blockchain oferece um livro-razão digital descentralizado e inviolável que registra transações e dados de maneira transparente e imutável. No contexto dos créditos de metano, a empresa brasileira CH4.Global é pioneira em utilizar o blockchain para rastrear atividades de redução de emissões, verificar sua precisão e garantir a integridade do sistema de crédito.

O uso de blockchain no rastreamento das emissões de metano da pecuária traz várias vantagens. Em primeiro lugar, aumenta a transparência dos dados de emissões, permitindo que as partes interessadas tenham acesso às informações em tempo real.

Essa transparência aumenta a confiança entre os participantes, pois os dados não podem ser facilmente manipulados ou alterados. Em segundo lugar, o blockchain agiliza o processo de verificação, reduzindo os encargos administrativos e os custos associados ao monitoramento e auditoria das atividades de redução de emissões. Por fim, os recursos de segurança do blockchain garantem que os registros de redução de emissões sejam armazenados com segurança e protegidos contra acesso não autorizado.

Gestão pecuária e estratégias de redução de metano

O manejo eficaz do gado desempenha um papel fundamental na obtenção de reduções significativas nas emissões de metano. Os produtores de gado podem implementar uma série de estratégias para mitigar as emissões, como melhorar a nutrição animal, adotar aditivos alimentares que reduzem a produção de metano e otimizar as práticas de manejo do rebanho.

As tecnologias de monitoramento, como sensores vestíveis e coleta remota de dados, podem fornecer informações valiosas sobre o comportamento e a saúde dos animais, permitindo uma tomada de decisão mais informada para estratégias de redução de emissões.

O biometano

O que as empresas precisam, e querem, são combustíveis competitivos e descarbonizados. O programa Metano Zero institui a estratégia federal de incentivo ao uso sustentável de biogás e biometano. Assim como Diesel Verde e SAF (combustível sustentável de aviação), o biometano é um combustível drop-in, isto é, idêntico ao seu equivalente fóssil, no caso, o gás natural, e busca sua inserção no mercado brasileiro.

O Brasil é um dos maiores mercados de combustíveis do mundo. E o biometano é supercompetitivo. O que precisamos hoje é incentivar a produção, porque como ele vai entrar substituindo outros combustíveis fósseis, não teremos que criar essa demanda.

O biometano tem uma característica adicional: além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa na troca do combustível fóssil por um biocombustível, o aproveitamento desse biometano na produção evita as emissões feitas na decomposição da matéria orgânica.

Como por exemplo a empresa Ikons, responsável pela transformação do lixo em gás metano, ganhará nas duas pontas: ao capturar o gás dos resíduos agroindustriais para a produção de combustíveis e ao poder emitir créditos de metano pela emissão evitada.

Hoje, a produção de biometano no Brasil é de 400 mil metros cúbicos por dia, em menos de 10 usinas e o Programa Metano Zero pode contribuir para que o setor alcance até 2,3 milhões de metros cúbicos por dia em 2027.

Rumo a um futuro sustentável

A combinação de créditos de metano, tecnologia blockchain, práticas inovadoras de gerenciamento de gado e fomento a utilização do Biometano apresentam caminhos promissores para enfrentar o desafio das emissões de metano. Ao incentivar a redução de emissões, garantir a transparência e alavancar os avanços na gestão pecuária, esta abordagem tem o potencial de criar um futuro mais sustentável para o meio ambiente.

À medida que os esforços globais para combater as mudanças climáticas se intensificam, a adoção de tais soluções inovadoras torna-se imperativa em nossa busca para mitigar os impactos das emissões de metano e criar um planeta mais saudável para as próximas gerações.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok