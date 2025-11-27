Corretora Upbit perde R$ 198 milhões e suspende saques após ataque hacker

A corretora de criptomoedas Upbit foi alvo nesta quinta-feira, 27, de um ataque hacker que gerou uma perda de cerca de US$ 37 milhões (R$ 198 milhões, na cotação atual) em ativos que eram mantidos no blockchain Solana. A exchange é a maior do mercado da Coreia do Sul.

De acordo com a Upbit, o ataque teria ocorrido na manhã desta quinta-feira, resultando no roubo de 54 bilhões de wons sul-coreanos. A exchange identificou o ataque após uma onda "anormal" pedidos de saques de criptomoedas, despertando a suspeita de uma possível ação criminosa.

Como resultado, a corretora decidiu suspender todos os saques dos usuários, mas não conseguiu impedir todas as transferências por parte dos criminosos. Os ativos teriam sido enviados para uma carteira digital externa que ainda não foi identificada pela empresa.

A Upbit explicou que os tokens roubados foram unidades de 23 criptomoedas, incluindo a Solana, a Jito e a stablecoin pareada ao dólar USDC. A maior parte dos ativos roubados eram unidades de criptomoedas meme, como a Bonk e a Trump, do presidente dos Estados Unidos.

Além do bloqueio de saques, a Upbit optou por enviar todos os seus ativos sob custódia para uma "carteira fria", expressão usada para se referir a carteiras físicas de armazenamento de criptomoedas e que costumam ser mais seguros que carteiras totalmente digitais.

A corretora de criptomoedas também prometeu que vai trabalhar com parceiros e autoridades para encontrar os ativos roubados e recuperá-los, mas as chances de rastreamento são baixas dependendo da estratégia adotada pelos responsáveis pelo ataque.

Ainda não está claro como os hackers conseguiram obter acesso aos ativos e realizar o roubo. A Upbit também não divulgou nenhuma informação em torno da possível identidade dos indivíduos, e nenhum grupo indicou a responsabilidade pelas ações em publicações nas redes sociais.

A exchange disse que vai ressarcir todos os investidores prejudicados. O ataque ocorreu no mesmo dia em que a Dunamu, dona da Upbit, fechou um acordo de compra de US$ 10,3 bilhões pela gigante de tecnologia Naver. A expectativa é que o acordo abra espaço para um IPO da corretora nos Estados Unidos.

