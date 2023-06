Corretora cripto divulga resultados e dados sobre fundos de clientes em blockchain

A Bitso, corretora de criptomoedas que atua no Brasil e na América Latina, anunciou que está disponibilizando os dados sobre fundos de clientes na página da empresa. O objetivo é trazer transparência para o setor e comprovar a solvência da empresa.

Após casos como o colapso da corretora cripto FTX, em que muitos investidores perderam o seu patrimônio sob custódia da empresa após esta apresentar insolvência e ir a falência, a transparência se tornou um tema bastante debatido entre especialistas e uma prioridade para as empresas do setor conquistarem novamente a confiança de clientes.

Com a novidade, a Bitso integrou um sistema de prova de conhecimento zero para o projeto chamado “Prova que Importa”, que irá divulgar os dados sobre os fundos de clientes ao público.

Inicialmente, serão divulgados os dados que comprovam a solvência apenas em bitcoin e ether, as duas principais criptomoedas do mercado atualmente. Além delas, a Bitso ainda oferece cerca de 40 criptomoedas para negociação em sua plataforma.

“Devido à complexidade de construir este tipo de prova, a Bitso decidiu executar a primeira iteração mostrando os resultados de bitcoin e ether, considerando a relevância que estas moedas têm no ecossistema cripto, assim como no portfólio de seus clientes”, afirmou a Bitso em um comunicado de imprensa.

A importância da transparência

O compromisso de mostrar os dados de fundos de clientes foi assumido pela Bitso em março de 2023. Além da FTX, outras empresas do setor cripto e bancário também colapsaram no último ano.

“Por se tratar de confiança e transparência junto aos nossos usuários, para a Bitso era fundamental fazer a Prova da forma correta ao invés de fazer da forma mais rápida. E o mais importante era integrar uma metodologia que permitiria à Bitso provar solvência de maneira recorrente com maior eficiência, cuidando da privacidade e segurança dos dados”, comentou Pope Davis, Vice Presidente de Engenharia da Bitso. “Eu me sinto muito orgulhoso do trabalho realizado por todo nosso time e tenho certeza que esses avanços e o conhecimento gerado estabelecerão um precedente para toda a indústria”.

Para implementar o projeto, a Bitso utilizou a prova de conhecimento zero com a metodologia da Proven. Segundo o comunicado, a partir disso foi possível divulgar os dados sem precisar de nenhuma informação confidencial.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a Bitso, que oferece continuamente a seus usuários os maiores níveis de confiança e transparência. Esperamos uma longa parceria desenvolvendo conjuntamente soluções que tornarão a indústria cripto mais robusta”, comentou Richard Dewey, cofundador da Proven.

