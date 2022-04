Corretora cripto faz parceria com escritório com R$ 15 bilhões sob gestão

O Mercado Bitcoin anunciou que se uniu à EQI Investimentos para criar uma nova empresa, com o objetivo de oferecer acesso a criptomoedas e outras classes de ativos digitais para uma carteira qualificada.

A EQI tem uma das maiores estruturas de assessoria de investimento do país, uma gestora de ativos com aproximadamente R$ 15 bilhões sob assessoria e uma ampla carteira com os melhores produtos de investimento aos quais os clientes do Mercado Bitcoin passam a ter acesso.

Para o Mercado Bitcoin, a joint-venture representa a diversificação de canais para distribuição dos ativos que oferece.

“Desde nossa fundação, conquistamos cerca de 3,5 milhões de clientes. Agora, pretendemos aumentar esse número, diversificando o canal por meio dessa iniciativa focada no B2B. Vamos alcançar mais pessoas, com um ticket médio de investimento importante e que estão à procura de novas formas de retorno, com segurança e liquidez”, afirma Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, acrescentando que esta é uma das parcerias que a exchange está fechando, com alta demanda no pipeline.

A EQI, que prepara-se para se tornar uma corretora de valores nos próximos meses, enxerga na união de forças um caminho para dobrar de tamanho ainda neste ano.

"Vamos passar a atuar mais fortemente em criptos e teremos acesso à ótima carteira de cliente do Mercado Bitcoin. É uma dessas parcerias em que o 'ganha-ganha' é uma realidade" afirma Juliano Custodio, da EQI.

