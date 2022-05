Corretora cripto anuncia sua operação no Brasil com processo seletivo

A Coinbase, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, anunciou oficialmente a Coinbase Brasil, que terá como primeira ação pública a realização de um evento virtual chamado Cracking the Coding Interview (Quebrando a Codificação) que irá ocorrer no dia 12 de maio, às 19h.

Segundo informou a Coinbase ao Cointelegraph, o encontro tem o objetivo de preparar seus candidatos em potencial a realizarem uma entrevista bem-sucedida, com dicas, dinâmicas e simulações.

A iniciativa faz parte da estratégia de buscar novos talentos para a empresa e de contratar cada vez mais profissionais brasileiros, principalmente na área de engenharia. Neste ano, a empresa escolheu o país como o seu mais recente hub de talentos tecnológicos.

Os engenheiros brasileiros Maurício de Oliveira e Bernardo Heynemann serão os palestrantes do evento, que terá duas horas de duração. Priscilla Rossi, recrutadora da Coinbase, também participa para responder perguntas relacionadas ao processo seletivo.

Os palestrantes compartilharão informações sobre a história, cultura, missão e objetivos da empresa, além de ensinar aos participantes como serem eficazes durante as entrevistas com a Coinbase. Durante o evento, todos serão incentivados a participar ativamente.

“Nosso objetivo é captar novos talentos e, para isso, nada melhor do que sermos receptivos e calorosos com nossos potenciais candidatos. Assim, buscamos promover iniciativas como essas, que nos aproximam das pessoas, para descomplicar o processo de recrutamento e tornar as entrevistas cada vez mais eficazes. Acreditamos que alguns dos melhores talentos da engenharia estão na América Latina, região estratégica para nosso crescimento, e estamos animados em promover esse evento como parte da expansão no Brasil”, explica a recrutadora Priscilla Rossi.

Para participar do evento virtual Cracking the Coding Interview é necessário fazer a inscrição prévia pelo link. Para conferir as vagas disponíveis na empresa e se candidatar, os interessados devem consultar o site.

Coinbase e Brasil

Recentemente surgiram rumores no mercado de criptomoedas nacional de que a Coinbase estava em conversa com a 2TM para comprar a exchange Mercado Bitcoin e todas as demais empresas do grupo.

Segundo informações da coluna Broadcast, do Estadão, a compra do MB pela Coinbase estaria sendo negociada desde o ano passado. A compra envolve a aquisição, pela Coinbase, da 2TM holding que controla o MB e as empresas Meubank, MB Digital Assets, CriptoLoja, Bitrust, Blockchain Academy, MezaPro, Wuzu e Portal do Bitcoin.

Os valores envolvidos na aquisição não foram informados. Procurados, nem o MB nem a Coinbase quiseram comentar a informação. Recentemente, sem citar detalhes de seu plano de expansão, a Coinbase declarou publicamente que o Brasil é peça chave em sua expansão para a América Latina.

"O Brasil é um importante centro de tecnologia para a expansão global da Coinbase, por isso precisamos de uma equipe global de engenharia que reflita nosso objetivo de aumentar a liberdade econômica em todo o mundo. A criptomoeda é uma ótima oportunidade para fornecer acesso de maneira eficiente e transparente ao capital. Acreditamos que alguns dos melhores talentos de engenharia estão na América Latina e estamos animados para crescer no Brasil”, declarou Marcello Azambuja.

