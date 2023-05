Correlação entre preços do bitcoin e do ether atinge menor nível desde 2021

O bitcoin e o ether são as duas maiores criptomoedas do mercado em termos de capitalização total, e seus preços operaram em 2022 com trajetórias semelhantes, reforçando uma correlação entre os ativos. Entretanto, essa convergência diminuiu ao longo deste ano, chegando ao menor nível desde 2021.

Dados da empresa Kaiko mostram que a correlação entre os ativos no acumulado dos últimos 30 dias caiu para 77%, representando uma redução na similaridade do comportamento entre as criptomoedas. Há apenas dois meses, a correlação era significativamente maior, de 96%.

Na prática, isso significa que as ocasiões em que o bitcoin e o ether tiveram comportamentos de preço diferentes aumentaram. Ou seja, se tornou mais comum ver um ativo valorizando e outro desvalorizando, ou então as discrepâncias entre seus movimentos de alta e queda aumentaram.

Apesar dessa correlação já ter tido períodos de enfraquecimento, eles duraram pouco tempo. Agora, Pulkit Goyal, vice-presidente de negociação da OrBit Markets, afirmou ao site CoinDesk que esse distanciamento entre os ativos pode perdurar no longo prazo.

"O que estamos vendo pode ser o início de uma mudança de regime de longo prazo. Como a Ethereum mudou de PoW para PoS, a economia de oferta e demanda subjacente dos dois tokens continuará a divergir", disse Goyal, se referindo à mudança de mecanismo de consenso do blockchain.

Diferenças entre o bitcoin e o ether

Para ele, o bitcoin tende a confirmar um status de "ouro digital", se tornando um ativo de referência para investidores que buscam por reservas de valor para proteger seu patrimônio. Já o ether será visto como um ativo semelhante a uma ação, com mais volatilidade.

A Kaiko também avaliou que "tanto o bitcoin quanto o ether estão sendo cada vez mais influenciados por fatores idiossincráticos divergentes", reforçando essa visão de que os preços das duas criptomoedas passarão cada vez mais a ser influenciados por elementos diferentes.

Analistas da Bitfinex também afirmaram que "esses dois ativos podem ser vistos agora da perspectiva da ação do preço em relação a diferentes classes de ativos, embora na mesma esfera”. Para eles, a dissociação entre as criptomoedas é positiva para o setor, dando mais diversidade nas opções de investimento.

Goyal destacou que "para os investidores, a dissociação pode apresentar novas oportunidades para capturar o valor relativo entre as duas criptomoedas sem envolver o dólar. De fato, a demanda por opções no par BTC/ETH aumentou recentemente".

Como funciona a prova de participação?

A prova de participação (proof-of-stake, PoS) é uma das diferentes formas em que os validadores de informações atuam em um blockchain. Ela se tornou o mecanismo de consenso da Ethereum em setembro de 2022, após o The Merge, substituindo outro mecanismo, a prova de trabalho (proof-of-work, PoW).

Na prova de participação, usuários interessados em se tornarem validadores precisam depositar uma quantidade fixa de ethers para ingressarem no sistema. Em troca do trabalho, eles recebem uma recompensa em ether. O sistema ficou conhecido por exigir menos poder computacional dos validadores, também consumindo menos energia.

Já a prova de trabalho ainda é o mecanismo de consenso do bitcoin. Nele, os validadores competem entre si para solucionar problemas matemáticos complexos que dão direito a validador os blocos com informações que serão registrados no blockchain.

