Coreia do Norte é acusada de roubar US$ 1 bilhão em ether com ataque hacker

A polícia do Coreia do Sul afirmou nesta semana que a Coreia do Norte estaria por trás de um ataque hacker contra a corretora de criptomoedas Upbit em 2019 que resultou na perda de 342 mil unidades de ether. Atualmente, o montante equivale a cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,82 bilhões, na cotação atual).

Em um comunicado sobre o resultado da investigação, as autoridades sul-coreanas disseram que é a primeira vez que o país identifica a Coreia do Norte como responsável por um ataque hacker envolvendo criptomoedas no país. A investigação contou com parcerias internacionais.

As autoridades informaram que chegaram ao resultado "a partir da análise de evidências obtidas por meio de investigações, incluindo em endereços de IP norte-coreanos, fluxos de ativos virtuais e pelo uso da terminologia norte-coreana, além de dados obtidos pela nossa parceria com o FBI".

Na época do roubo, o montante de ethers era avaliado em aproximadamente US$ 41,5 milhões. Desde então, porém, a criptomoeda e o mercado de ativos digitais como um todo teve uma forte valorização, resultando no salto do valor das unidades roubadas nos últimos anos.

A investigação da Coreia do Sul descobriu ainda que 57% dos ethers roubados foram convertidos em bitcoin, que teve uma valorização ainda maior nos últimos cinco anos. Os ativos restantes foram distribuídos em 51 corretoras e então usados em operações de lavagem de dinheiro.

Do total roubado, as autoridades conseguiram recuperar 4,8 unidades de bitcoin graças a uma colaboração com autoridades da Suíça. O montante, que vale cerca de US$ 500 mil, foi devolvido para a Upbit e havia sido identificado em uma exchange suíça que recebeu os ativos.

Apesar do caso ser o primeiro do tipo identificado pela Coreia do Sul, autoridades dos Estados Unidos afirmam que a Coreia do Norte está por trás de diversos ataques hackers no mercado de criptomoedas ao longo dos últimos anos, apoiando grupos de hackers.

O mais famoso e com roubos mais significativos é o Lazarus Group, que desviou mais de US$ 200 milhões apenas em unidades de bitcoin com diversos ataques nos últimos anos. O grupo entrou na mira do FBI, que intensificou operações para recuperar os fundos desviados.