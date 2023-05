Conheça os 12 tipos de golpes mais comuns envolvendo criptomoedas

O setor de criptomoedas, assim como qualquer outro do mercado financeiro, não está imune a golpes. Nos últimos anos, o aumento na sua adoção e conquista de mais investidores também acabou atraindo criminosos, que buscam se aproveitar de interessados na área para realizarem roubos.

Um estudo realizado pela exchange Binance identificou 12 tipos de golpes mais comuns no mercado cripto atualmente. De sorteios falsos a romances, eles combinam diferentes técnicas de golpistas para enganar as vítimas e obter acesso a dados importantes ou aos próprios investimentos.

Nesse sentido, é importante conhecer algumas características dessas práticas para facilitar o reconhecimento das mesmas. A principal dica da corretora de criptomoedas é que os usuários sempre estejam alertas "aos mínimos sinais" de um possível golpe e desconfiem "sempre", em especial de ofertas "irrecusáveis" e perspectivas de grandes lucros em curtos períodos de tempo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Golpes de investimento

De acordo com a Binance, o golpe de investimento envolve um "fraudador prometendo altos retornos ao investir por meio de um site "altamente recomendado", aplicativo ou um corretor de criptomoeda. O criminoso pode até alegar que é um especialista que vai multiplicar seus fundos por dez".

As promessas em torno dos ativos envolvem, por exemplo, ganhos mensais garantidos, como de 5% ou de 10% em relação ao investimento. Em geral, os criminosos desviam os fundos investidos e resistem a entregar os supostos faturamentos para os clientes, realizando os desvios.

Um tipo específico de golpe de investimento destacado pela Binance é o esquema de pirâmide, que "pagam os primeiros investidores com fundos e comissões arrecadados de novos investidores. Não há investimento real. O fraudador basicamente pega dinheiro de um investidor para pagar outro investidor".

"As vítimas de um esquema de pirâmide frequentemente são encorajadas a convidar seus amigos e familiares para participar em troca de maiores retornos e participações", destaca a corretora de criptomoedas em seu estudo.

Emprego e compras

No caso dos golpes de emprego, os criminosos criam anúncios que podem parecer reais, mas os salários oferecidos estão "bem acima da média da indústria, no entanto, há um problema. Os golpistas vão enviar uma lista de empregos que demandam uma recompensa. Eles exigem que os candidatos paguem uma taxa de depósito se quiserem a vaga".

Outro tipo envolve a criação de sites de compra falsos, "projetados para imitar um site legítimo de comércio eletrônico, chegando a permitir que os usuários se inscrevam como comerciantes ou clientes".

"O site pode induzir a compra de produtos usando preços significantemente mais baixos do que os praticados no mercado. No entanto, em vez de entregar seus produtos conforme listado, o site de compras não está preparado para oferecer a entrega, ou então, envia mercadorias sem valor", destaca a exchange.

Personificações

A Binance também identificou três tipos de golpes com criptomoedas em que os criminosos fingem ser outras pessoas. O primeiro é o suporte de uma exchange, em geral se passando por um funcionário dela. "Golpistas frequentemente tentam explorar a confiança que a empresa estabelece com seus cliente para manipular usuários a abrir mão de seu dinheiro", explica o estudo.

Há, também, o golpe de romance. Ele "envolve uma abordagem amorosa que tenta iniciar um relacionamento on-line com não com o objetivo de roubar o coração, mas sim o dinheiro da vítima. Esse é um tipo de golpe que pode levar anos para se desenvolver, pois o vigarista começa pedindo pequenos empréstimos antes de escalar para todas as economias".

O último tipo é o de personificação de uma figura de autoridade, em que "golpistas imitadores tentarão ganhar a confiança da vítima se passando por alguém importante, como um policial, um oficial do governo, ou alguém da Receita Federal".

Sorteios e puxada de tapete

A Binance identificou ainda um tipo de golpe que envolve a realização de sorteios falsos de criptomoedas ou supostas distribuições gratuitas. Geralmente, eles são anunciados em grupos de Telegram e exigem uma taxa de depósito ou fornecimento de dados para a participação, levando ao roubo.

Também há o golpe da puxada de tapete, ou rug pull, que ocorre quando "um time de projetos levanta dinheiro do investidor e repentinamente abandona o projeto e remove toda sua liquidez. A puxada de tapete tipicamente ocorre quando o hype do investidor está no auge".

Fraudes

Ao menos dois tipos de fraudes são bastante populares entre golpistas no mercado de criptomoedas, segundo a Binance. A primeira é a de transferência de dinheiro, que começa "com alguém alegando que enviou dinheiro para a conta bancária da vítima. O golpista fornecerá documentos da transação antes de cancelá-la, emitindo um estorno ou alegando que a prova documental foi adulterada".

Já a fraude de conhecidos ocorre quando o golpista não é um estranho, mas sim um amigo próximo, parente ou alguém apresentado por um amigo que então oferece uma falsa oportunidade de investimento. De acordo com a exchange, "o golpe pode e frequentemente ocorre em circunstâncias familiares".

O estudo também identificou um tipo de golpe classificado como "outros", que reflete o fato de golpistas serem criativos e sempre buscarem "variar a forma de atuação e o tipo de vítimas. Portanto, é importante estar alerta a toda e qualquer situação, que não seja uma das listadas".

"Existem sempre casos únicos para que um golpe possa ocorrer, a depender da oportunidade, na qual as circunstâncias podem não corresponder a nenhuma das categorias listadas acima", ressalta a corretora de criptomoedas.

A Binance aconselha que, "a qualquer suspeita de ser alvo de um golpista — mesmo que tenha dúvidas — pare de responder, interrompa todas as transferências pendentes e envie uma denúncia ao suporte de seu banco ou exchange".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok