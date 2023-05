Análise: bitcoin e ether voltam a subir na expectativa por dados positivos sobre economia dos EUA

Por Lucas Costa*

O bitcoin faz tentativa de recuperação essa semana e sobe cerca de 2%. Os mercados se encontram em compasso de espera pela ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC), que sai na próxima quarta-feira, 24, que parece mostrar um discurso mais suave por parte do Fed. Os destaques da semana também ficam para a divulgação do PCE na sexta-feira, 26, principal proxy de inflação norte americana, com expectativa de recuperação (mais informações no relatório Spoiler Macro, do time de Macro Strategy do BTG Pactual).

A lateralidade que acompanhamos nos mercados com um todo é reflexo de um cenário ainda de incerteza em relação à discussão debt ceiling e a falta de novos drivers que possam impulsionar os movimentos.

O S&P500 lateralizou perto dos topos anteriores e observamos uma diminuição no volume de negociação. A tendência de curto prazo ainda é de alta, com alinhamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, mas perdeu força com falha de rompimento de topos anteriores.

No gráfico diário, a principal resistência é o topo anterior em 4.250,00 e seu rompimento tem objetivos em 4.400,0. A grande preocupação é que o movimento de alta tem sido sustentado por poucos papéis e precisamos de uma recuperação do mercado de maneira geral para termos combustível o suficiente para o rompimento das resistências relevantes.

O bitcoin enfrentou movimento de correção após a falha de superação dos US$ 31.000 e formação de topo mais baixo que o anterior em US$ 30.000. No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 períodos fizeram cruzamento de baixa e indicam correções mais profundas. O fato do preço ter lateralizado nos últimos 10 dias pode ser considerado positivo, uma vez que indica diminuição da pressão vendedora.

O gráfico de 60 minutos permite uma visão mais detalhada do price action recente e observamos que os vendedores ainda são dominantes. As regiões de oferta mostram uma reação intensa da ponta vendedora, com forte deslocamento para baixo no teste das máximas anteriores.

Os movimentos de queda acontecem com aumento da amplitude das barras de baixa e presença de continuidade. As reações compradoras tem sido menos intensas do que os movimentos de queda e precisamos do rompimento dos topos anteriores para um novo cenário de alta. As próximas resistências são US$ 27.500 e US$ 28.300.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, falhou em dar continuidade no movimento de alta, mas não perdeu fundos anteriores. A tendência de curto prazo ainda é de alta, mas temos perda de momentum (capacidade de aceleração da tendência).

No gráfico diário, os principais suportes são os fundos anteriores em US$ 1.750 e a média móvel de 200 dias em US$ 1.575. A próxima resistência é o topo anterior em US$ 2.020 e seu rompimento pode levar ao teste das projeções de Fibonacci em US$ 2.500 (141,4%) e US$ 2.725 (161,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

