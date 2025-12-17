Future of Money

Venda de bitcoin por grandes investidores está 'próxima da saturação', diz empresa

Levantamento da K33 indica que pressão de venda que derrubou preço da criptomoeda dá sinais de esgotamento

Bitcoin: pressão de venda na criptomoeda pode diminuir (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h40.

A empresa de pesquisa de mercado K33 divulgou uma análise na última terça-feira, 16, em que afirma que a pressão de venda no bitcoin gerada por grandes investidores pode estar "próxima da saturação". O movimento seria importante para viabilizar uma recuperação da criptomoeda.

O levantamento realizado pela empresa aponta que a criptomoeda foi alvo de uma "fase de distribuição" de ativos por alguns dos mais antigos investidores da moeda digital. O termo se refere a um momento no mercado em que um grupo de investidores decide se desfazer de um ativo.

Na prática, o movimento resulta em um aumento na oferta disponível do bitcoin. Como a demanda pela criptomoeda não apenas não se manteve como também caiu nas últimas semanas, a combinação resultou em uma desvalorização intensa do ativo desde o final de outubro.

Apesar das vendas por esse grupo de investidores terem se intensificado e chamado mais atenção nos últimos meses, o levantamento da K33 indica que o movimento foi mais antigo e começou, na verdade, em 2024, indicando um comportamento mais antigo do grupo.

Uma nova fase para o bitcoin?

A K33 destacou que o "ressurgimento" de investidores antigos da criptomoeda em 2024 e em 2025 foi superado apenas pelo ano de 2017, mas que não contou com vendas tão intensas quanto as observadas nos últimos dois anos. Na prática, o movimento acaba reorganizando a distribuição da criptomoeda no mercado.

Durante os últimos dois anos, boa parte da oferta adicional do bitcoin que chegou ao mercado foi absorvida por uma demanda igualmente crescente, em especial por parte dos ETFs, investidores institucionais e empresas. Como essa demanda caiu desde outubro, o preço acabou sendo impactado dessa vez.

A avaliação da empresa é que o crescimento da demanda e da liquidez em torno da criptomoeda permitiu que grandes investidores finalmente pudessem realizar lucros e se desfazer dos ativos. Mas esse movimento também começa a dar sinais de saturação.

A expectativa da K33 é que as vendas de bitcoin por investidores antigos desacelerem e terminem ainda em 2026, o que abriria espaço para um novo movimento de recuperação e de alta da criptomoeda caso a demanda pelo ativo volte a ganhar fôlego, em especial no mercado tradicional.

