Compound: conheça a criptomoeda que disparou quase 80% em um mês

A criptomoeda Compound (COMP) se tornou um dos destaques do mercado cripto no mês de junho. Dados do site CoinMarketCap mostram que, nos últimos 30 dias, o ativo teve a terceira maior valorização dentre as 100 maiores cripto do mercado. Ele acumula uma alta de 79,2%, mas os ganhos nos últimos 14 dias chegam a ser ainda maiores, de 126,8%.

Com o resultado, o token figura entre as 100 maiores criptomoedas do mercado em termos de capitalização total. Dados do CoinGecko mostram que, atualmente, ela está cotada a US$ 64, no maior valor registrado em 2023 e com uma trajetória de valorização que ainda não deu sinais de parada, com um ciclo virtuoso para o ativo e atração de investidores.

O que é a Compound?

A Compound é um token de governança de um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) de mesmo nome. O foco do projeto é em facilitar empréstimos de criptoativos entre usuários, trabalhando com automatizações e eliminando intermediários no processo. Ele foi lançado em 2018 por Robert Leshner e Geoffrey Hayes, e segue no mercado desde então.

O protocolo utiliza um sistema de contratos inteligentes que permite oferecer a descentralização em operações de empréstimos. As taxas de juros são determinadas a partir de algorítimos e segue uma lógica de oferta e demanda. Já a criptomoeda dá direito de voto para os seus compradores, permitindo que eles votem em projetos de atualização e mudanças no funcionamento do protocolo. Além disso, a posse dá direito a receber algumas recompensas, dependendo do sucesso do protocolo.

Alta em 2023

A forte valorização da Compound coincidiu com um momento favorável para o mercado de criptomoedas como um todo. O bitcoin voltou a subir em junho e já acumula ganhos de mais de 80% no ano, puxando diversos outros criptoativos junto com ele. Com isso, o mercado ganhou mais liquidez e investidores ativos, ajudando diferentes projetos.

Analistas também apontam que a resiliência de protocolos de DeFi, como o Compound, tem sido recompensada pelos investidores, que estão privilegiando iniciativas mais antigas e consolidadas no mercado. Entretanto, não há um consenso para a origem do movimento da criptomoeda, com diferentes causas sendo apresentadas nos últimos dias.

Uma possibilidade está ligada a um anúncio de Robert Leshner na última semana de junho. O cofundador da Compound revelou o lançamento de uma startup própria nos Estados Unidos, a Superstate Funds, que terá como foco o desenvolvimento de projetos de tokenização de títulos públicos norte-americanos, "criando produtos financeiros regulamentados que unem mercados tradicionais e ecossistemas de blockchain".

Apesar de não ter compartilhado nenhuma informação oficial sobre o papel da Compound no projeto, muitos investidores estão apostando em alguma conexão com a iniciativa. Com isso, estão comprando a criptomoeda para acompanharem qualquer benefício que a startup possa trazer para o protocolo no futuro. No momento, porém, essa linha de pensamento é totalmente especulativa.

