Como a Rússia usa criptomoedas para driblar sanções do Ocidente

As empresas russas encontraram outra maneira de contornar as sanções ocidentais: agora elas usam criptomoedas.

Algumas empresas começaram a utilizar criptomoedas, incluindo bitcoin, para fazer pagamentos internacionais, disse Anton Siluanov, ministro das finanças da Rússia.

"Como parte do regime experimental, é possível usar bitcoins que mineramos aqui na Rússia", disse Siluanov a uma TV local. "Tais transações já estão ocorrendo. Acreditamos que elas devem ser expandidas e desenvolvidas ainda mais. Estou confiante de que isso acontecerá no ano que vem", disse ele.

De acordo com o site Business Insider, essa nova fase segue mudanças legislativas que permitem que criptomoedas sejam usadas em pagamentos internacionais. O país também tornou legal minerar criptomoedas.

O bitcoin está tendo um ano marcante após a vitória de Donald Trump na eleição dos EUA. O presidente eleito promoveu as criptomoedas na campanha eleitoral e nomeou Paul Atkins, favorável a elas, como presidente da Comissão de Valores Mobiliários.

O bitcoin ultrapassou o limite de US$ 100.000 pela primeira vez no início deste mês e agora está sendo negociado em torno de US$ 98.000, o que mostra um mercado otimista com o novo governo Trump.

Ativo considerado arriscado

Mesmo com essa onda positiva, o bitcoin ainda é considerado um ativo volátil e arriscado. Pelo menos dois países — El Salvador e República Centro-Africana — adotaram o bitcoin como moeda legal.

A Rússia costumava ser resistente à criptomoeda. A posição de Moscou sobre o assunto marca uma mudança para a administração Vladimir Putin.

No início de 2022 — antes da invasão da Ucrânia —, o BC da Rússia propôs a proibição do uso e mineração de criptomoedas dentro do país, citando riscos à estabilidade financeira e à política monetária.

No entanto, o país tem enfrentado tantos problemas com pagamentos internacionais por causa das sanções que mudou sua posição, correndo para estabelecer sistemas de pagamento alternativos, incluindo criptomoedas, para facilitar o comércio.

Rússia em situação crítica

Trata-se de uma questão de sobrevivência para a economia russa. O comércio internacional do país está ficando cada vez mais difícil, com bancos globais da China aos Emirados Árabes Unidos, Turquia e Áustria reduzindo transações, segundo o BI.

As reservas de moeda estrangeira da Rússia no valor de US$ 300 bilhões ainda estão congeladas. Os países do G7 estão debatendo como usá-las para dar suporte à Ucrânia. Em outubro, o Reino Unido usou os lucros dos ativos congelados para oferecer à Ucrânia um empréstimo de US$ 3 bilhões.