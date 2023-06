O que fazer com o tempo que a inteligência artificial vai liberar na nossa rotina?

Miguel Lannes Fernandes, da Witseed

Recentemente, no avião, li “Futuro Ancestral” de um filósofo brasileiro, o índigena Ailton Krenak.

Fiquei surpreso com o tanto que ele me ensinou sobre inteligência artificial.

Reflexões que me deixaram pensativo sobre essa vida urbana rodeado de avanços tecnológicos que nos deixam muitas vezes descuidados da harmonia com o ambiente natural.

O Ailton descreve nossas cidades como verdadeiras fábricas de ansiedade, tem um pensamento radical em relação ao horror que elas são.

Concordo com ele que a conexão com a natureza é um dos antídotos. Mas eu não concordo com esse horror todo, gosto da urbanidade e tenho orgulho das tecnologias que criamos para “atravessar rios e mudar o curso das águas”.

Por que a inteligência artificial traz ansiedade

A inteligência artificial é uma dessas tecnologias divisora de águas. E é sim uma tecnologia profundamente ansiógena. Uma máquina nova na fábrica de produção de ansiedades do capitalismo moderno, como descreveria o filósofo.

Está assustando.

A mesma armadilha do início da internet, das criptomoedas, dos NFTs, e mais recentemente do metaverso, moda ano passado — e até parece que foi moda no século passado, porque tudo anda mesmo muito rápido.

Nessas horas, muita coisa vem à mente:

Você não quer perder o lucro imediato com o segredo secreto da nova inteligência artificial do momento, né?

Você não pode ficar de fora, certo?

É ou não é pra ficar ansioso?

Nessa pressa desenfreada em usar inteligência artificial a qualquer preço, as empresas podem acabar esquecendo do mais básico, do mais fundamental, a sua própria natureza. Essa tal conexão que o Ailton comentou no livro, a harmonia com o ambiente.

A inteligência artificial vai liberar muito tempo de quem souber usar ela a seu favor.

O que fazer com esse tempo que a IA vai liberar?

A questão então é: o que fazer com esse tempo que a IA vai liberar?

A resposta, para o filósofo, está no Futuro Ancestral.

Quando as IAs estiverem fazendo tudo que é automatizável, o que vai sobrar pra gente é justamente o que temos de mais ancestral, a nossa humanidade e a nossa conexão com o ambiente.

Não é coincidência que o outro tema quente do momento seja a sustentabilidade.

Assim que pousei no Rio de Janeiro, depois de ler o livro, eu perguntei para o ChatGPT como me curar do estresse e da ansiedade que o mundo urbano e suas tecnologias geram.

Olha o que ele me respondeu:

Inteligência artificial e sustentabilidade.

Gosto de viver numa época que tem esses dois temas como prioridade.

Bom semana!