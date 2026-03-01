Como a China integrou dinheiro, dados e identidade

Por Vivianne Vilela*

O debate global sobre o futuro do dinheiro ainda está preso a categorias antigas. Falamos de criptoativos, stablecoins, open finance, tokenização de ativos, interoperabilidade bancária. São discussões relevantes, mas insuficientes.

Enquanto o Ocidente discute formatos de moeda, a China reorganiza a própria infraestrutura que sustenta o dinheiro. Ao longo da missão que deu origem ao relatório Made in China – A Nova Arquitetura da Inovação Global, realizada pelo Institute for Tomorrow em parceria com E-Commerce Brasil, IEST Group e YouPix, ficou claro que o país está integrando finanças, identidade, dados e governança em uma única arquitetura sistêmica. O dinheiro, ali, deixou de ser apenas instrumento de troca. Tornou-se camada de coordenação social.

WeChat (Tencent) e Alipay (Alibaba) não são carteiras digitais. São sistemas operacionais da vida cotidiana.

Com mais de um bilhão de usuários ativos, o WeChat integra mensagens, pagamentos, serviços públicos, crédito, mini programs e autenticação digital.

O Alipay faz o mesmo a partir da infraestrutura do Ant Group, conectando comércio, investimentos, seguros e scoring de crédito. A diferença fundamental não está na tecnologia de pagamento, mas no nível de integração.

Na China, pagar não é um ato isolado. É um ponto dentro de um fluxo contínuo de dados.

Quando um usuário paga transporte, agenda consulta médica, participa de uma live commerce no Douyin ou realiza uma compra em uma loja física com Palm Pay, ele não está apenas transferindo valor. Ele está alimentando um ecossistema algorítmico que retroalimenta crédito, recomendação, logística e planejamento econômico.

Essa integração é coerente com o modelo de desenvolvimento chinês, baseado em planejamento de longo prazo e coordenação entre Estado e empresas estratégicas, como detalha o relatório.

A economia digital é tratada como infraestrutura nacional. E infraestrutura, por definição, é aquilo sobre o qual todo o restante opera. É aqui que o futuro do dinheiro deixa de ser fintech e passa a ser arquitetura de poder.

O conceito emergente é o de “Estado-Plataforma”. Serviços públicos, identidade digital, pagamento, crédito e consumo operam sobre a mesma base tecnológica. O dinheiro é a linguagem que conecta essas camadas.

No Ocidente, ainda fragmentamos essas funções. Bancos operam pagamentos. Big techs operam plataformas. Governos regulam. Na China, essas esferas são integradas sob diretrizes estratégicas nacionais.

O lançamento e expansão do yuan digital (e-CNY) reforça essa lógica. Diferente de uma criptomoeda descentralizada, trata-se de uma moeda digital soberana integrada à infraestrutura existente de superapps. O e-CNY não compete com WeChat Pay ou Alipay, ele se integra a eles. Isso permite ao Estado manter visibilidade macroeconômica em tempo real e reduzir dependência de sistemas internacionais de compensação.

O dinheiro passa a ser também instrumento de soberania geopolítica.

Há uma mudança na natureza da confiança. No modelo liberal tradicional, confiança financeira se baseia em instituições bancárias e contratos privados. No modelo chinês, confiança se baseia em estabilidade sistêmica e coordenação algorítmica.

Isso gera ganhos de eficiência difíceis de ignorar. A fricção transacional é quase inexistente. Pagamentos biométricos como o Palm Pay eliminam a materialidade do dinheiro. O checkout desaparece como evento. O consumo se torna contínuo.

Mas essa fluidez também amplia a capacidade de mensuração. O comportamento econômico pode ser analisado em granularidade inédita. Crédito pode ser concedido com base em padrões comportamentais digitais. Políticas públicas podem ser calibradas em ciclos curtos.

Outro elemento central é a fusão entre conteúdo e pagamento. No Douyin, a live commerce integra entretenimento, recomendação algorítmica e transação em tempo real. A jornada de consumo ocorre dentro do fluxo de mídia. O pagamento não encerra o funil, ele alimenta o próximo ciclo de recomendação.

Isso cria o que poderíamos chamar de economia circular de dados financeiros: cada transação refina o algoritmo que direciona a próxima transação.

No limite, estamos diante de uma financeirização algorítmica da vida cotidiana.

Essa transformação não é apenas tecnológica. É civilizatória. O relatório enfatiza que inovação na China não é fenômeno espontâneo de mercado, mas política coordenada.

A integração entre soberania tecnológica, infraestrutura de dados e plataformas digitais cria um modelo no qual dinheiro, identidade e governança operam como partes de um mesmo sistema.

Para economias como a brasileira, a questão não é replicar o modelo institucional, mas compreender sua profundidade estratégica. O debate sobre o futuro do dinheiro não pode se restringir à competição entre Pix, cartões ou criptoativos. Ele precisa considerar quem controla a infraestrutura que conecta identidade digital, pagamento e dados.

O dinheiro está deixando de ser apenas meio de troca e tornando-se meio de coordenação.

Se o século XX foi estruturado por sistemas bancários nacionais e acordos multilaterais, o século XXI será definido por arquiteturas digitais capazes de integrar finanças, tecnologia e Estado.

*Vivianne Vilela é Diretora de Conteúdo do E-Commerce Brasil.