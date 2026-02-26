Apesar de medo extremo no mercado, investidores demonstram otimismo

Mercados de previsão indicam aumento do otimismo entre investidores de criptomoedas no curto prazo, especialmente para o bitcoin e ether. Ainda assim, indicadores amplos de sentimento mostram que o mercado continua em um estado de cautela elevada, classificado como “medo extremo”.

Dados recentes mostram que participantes estão elevando as apostas em movimentos de alta, mesmo após semanas de queda nos preços e incertezas sobre a trajetória futura dos ativos digitais.

Probabilidades de alta aumentam

No mercado de previsões Myriad, as apostas em uma alta do bitcoin para US$ 84 mil cresceram mais de 20% nos últimos dias. Esse movimento ocorreu após o ativo se recuperar de menos de US$ 63 mil para níveis próximos de US$ 69 mil. Ainda assim, parte dos participantes vê possibilidade de queda até US$ 55 mil antes de uma recuperação mais consistente, cenário que mantém probabilidade relevante entre os investidores.

A Ethereum apresentou movimento semelhante. O preço da rede subiu mais de 15% durante a semana, passando de cerca de US$ 1.815 para acima de US$ 2.100. Com isso, aumentaram as apostas em uma possível valorização até US$ 3 mil, embora ainda exista expectativa significativa de novas quedas no curto prazo.

Outras plataformas de previsão também registram mudança gradual no sentimento. Na Kalshi, a probabilidade de o bitcoin cair abaixo de US$ 55 mil neste ano recuou cerca de 10 pontos percentuais, refletindo maior confiança em uma estabilização.

Sentimento geral ainda é de cautela

Apesar do aumento do otimismo entre investidores, o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimentod o mervado cripto, permanece na faixa de “medo extremo”, onde está desde o início de fevereiro. O indicador considera fatores como volatilidade, atividade em redes sociais e momentum do mercado para medir o sentimento geral.

Análises institucionais indicam que ainda pode haver pressão negativa antes de uma recuperação mais ampla. A CryptoQuant apontou que o fundo de mercado pode ocorrer perto de US$ 55 mil para o bitcoin, enquanto o Standard Chartered projetou quedas adicionais antes de uma eventual retomada.

Mesmo com expectativas mais positivas no curto prazo, investidores ainda não veem novas máximas históricas como cenário provável no curto prazo. Em plataformas como Polymarket, as chances de o bitcoin e a Ethereum atingirem novos recordes até 2026 permanecem abaixo de 20%.

O cenário atual indica uma divergência entre o sentimento geral, ainda cauteloso, e o aumento gradual da confiança em movimentos de recuperação no médio prazo.

