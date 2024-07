Como a análise de blockchain se tornou fundamental no combate de crimes com criptomoedas

Com a consolidação cada vez mais evidente da criptoeconomia e a chegada de grandes players do mercado financeiro nesse ecossistema, organizações públicas de aplicação e garantia da lei - como agentes de segurança e de investigação - têm se preparado para combater crimes relacionados às criptomoedas. Como já sabemos, maus atores sempre buscam oportunidades econômicas para subvertê-las, e o mercado cripto já capitaliza mais de 2 trilhões de dólares globalmente.

Como as moedas fiduciárias tradicionais, as criptomoedas também são utilizadas em atividades ilícitas que têm efeitos graves na vida de pessoas comuns - como golpes ou roubo de poupanças -, embora representem apenas 0,34% do volume total transacionado com moedas digitais no último ano, como indica o 2024 Crypto Crime Report da Chainalysis.

Em 2023, mais de US$ 22 bilhões em criptomoedas foram movimentados em transações suspeitas, afirma o estudo.

Algumas atribuições dos ativos digitais os tornaram atrativos para o uso mal intencionados, como:

Pseudonimato: Alguns criminosos acreditam de forma equivocada que as criptomoedas são anônimas. Na verdade, é criado um pseudônimo para cumprir regulamentos de KYC (conheça seu cliente, na sigla em inglês) e de combate à lavagem de dinheiro. Ou seja, após um certo nível de investigação, é possível encontrar a pessoa ou entidade que controla esse pseudônimo .

Velocidade e custo: essas transações, incluindo as remessas internacionais, são mais rápidas e muito mais baratas do que uma transferência bancária tradicional.

essas transações, incluindo as remessas internacionais, são mais rápidas e muito mais baratas do que uma transferência bancária tradicional. Táticas de fraude: Os criminosos que tentam lavar fundos são frequentemente atraídos por mixers de criptomoedas - serviços que ocultam a origem e o destino das transações.

Embora o blockchain funcione como um livro público e transparente, efetuar uma leitura e análise dos registros não é simples. Em tese, qualquer pessoa pode pesquisar transações com criptomoedas utilizando um explorador de blockchain, mas essas ferramentas não agregam dados de forma inteligente. Nesse sentido, um exame profundo permitiria que esses crimes sejam investigados de forma eficiente.

A análise de blockchain oferece uma vantagem revolucionária para órgãos de investigação e aplicação da lei, pois permite examinar conjuntos extensos de dados, oferecendo recursos gráficos para organizar informações coletadas e também insights sobre as atividades suspeitas.

Os agentes de segurança pública fazem uso dessa ferramenta para identificar e analisar transações criminosas na rede, como a movimentação de fundos roubados ou lavados. As autoridades podem, então, rastrear o fluxo de criptomoedas ao longo do tempo e conectar transações a entidades do mundo real.

Assim, essas equipes podem avançar em investigações, prender criminosos, apresentar casos para processos judiciais e preparar o caminho para a apreensão e recuperação de fundos em criptomoedas. Além disso, a análise de blockchain também é eficaz na prevenção ao crime, já que ajuda agentes a detectar atividades ilícitas desde o início, analisando padrões e conexões entre transações na rede, o que podem ser indicativos de comportamento criminoso.

Ao longo dos anos, vimos muitos órgãos governamentais interromper ameaças à segurança nacional e proteger suas comunidades locais contra fraudes por meio da inteligência de blockchain. Essa ferramenta desempenha um papel crítico no combate ao crimes, e com a crescente regulamentação das criptomoedas pelos mundo, a necessidade de investigar essas atividades baseadas em deve se intensificar.

Os países que já alocam equipes e recursos para essa modalidade de investigação estão melhor posicionados para como o mercado financeiro se consolidará nos próximos anos, integrando cada vez mais os ativos digitais.

