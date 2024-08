Filho de Donald Trump diz que vai lançar plataforma cripto para "enfrentar" grandes bancos

Donald Trump Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, anunciou planos para lançar uma nova plataforma de criptomoedas de finanças descentralizadas (DeFi) para abordar a desigualdade no acesso bancário. No entanto, ele disse que a plataforma ainda está em estágios iniciais e levará algum tempo para se tornar uma realidade.

Durante uma sessão de perguntas e respostas na plataforma de assinatura Locals, Donald Trump Jr. disse que não estava lançando uma criptomoeda meme, mas sim trabalhando em uma plataforma de cripto para enfrentar os bancos.

“O que estamos falando é de um tipo de plataforma maior”, que seria "muito diferente" e não é uma criptomoeda meme, afirmou. No entanto, ele acrescentou que levará “muito tempo antes de podermos fazer qualquer coisa”, não dando nenhum detalhe sobre um prazo.

Trump Jr. não forneceu muitos detalhes sobre a plataforma, mas enfatizou que ela teria como alvo o sistema bancário.

“O que queremos fazer é enfrentar grande parte do mundo bancário. Acho que houve muita desigualdade, pois apenas certas pessoas podem obter financiamento [...] então essa noção de finanças descentralizadas é obviamente muito atraente para caras como eu que foram desbancarizados", disse.

Rumores sobre uma nova oferta de criptomoeda ligada a Donald Trump começaram a circular depois que seu filho mencionou o segmento de DeFi em uma publicação no X em 7 de agosto, com muitos acreditando que a fala poderia estar relacionada ao lançamento de uma nova memecoin.

“Estamos prestes a abalar o mundo cripto com algo enorme. Finanças descentralizadas são o futuro — não fique para trás”, disse ele. Seu irmão, Eric Trump, afirmou algo semelhante no X no mesmo dia: “Eu realmente me apaixonei por cripto/DeFi. Fique atento para um grande anúncio".

Na sessão de perguntas e respostas, Trump Jr. também abordou rumores sobre a criptomoeda meme Restore the Republic (RTR), que subiu e caiu em meio a falsos rumores de associação com a família Trump. Ele disse que “o único projeto oficial será anunciado diretamente por nós, e será justo para todos".

Eric Trump também negou recentemente qualquer conexão com o ativo, chamando os rumores de “totalmente falsos” em um post no X em agosto, o que fez o token RTR cair mais de 70%.