Com aprovação de ETF esperada na próxima semana, preço do bitcoin dispara

Um novo movimento de alta impactou o preço do bitcoin no final da última quinta-feira, 14, após a Bloomberg noticiar que um ETF de futuros de bitcoin pode ser aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos em breve.

A maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado subiu 5% nesta sexta-feira, 15, atingindo o patamar de 60 mil dólares, que não era alcançado desde abril deste ano, de acordo com dados da Coinbase.

A SEC está avaliando aproximadamente 40 solicitações de registro de ETFs de bitcoin, sendo que o prazo final para diversos produtos vinculados a futuros acaba na próxima semana. De acordo com a Bloomberg, espera-se que o órgão regulador aprove pelo menos alguns deles, abrindo o caminho para que a negociação dos ETFs de criptoativos nos EUA comece.

A SEC não precisaria tomar nenhuma ação formal para aprovar as solicitações. Sob a lei federal, as solicitações podem ser automaticamente aprovadas caso a SEC não as avalie a tempo ou, ao menos, solicite alterações.

Para a Bloomberg, as solicitações da ProShares e da Invesco são as que têm mais chances de serem aprovadas na próxima semana.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube