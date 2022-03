Coinbase chega ao Brasil com 130 vagas e centro de talentos tecnológicos

A Coinbase, a maior corretora de criptomoedas dos EUA e uma das maiores do mundo, anunciou sua chegada oficial ao Brasil por meio da implantação de um hub de talentos tecnológicos. O Brasil será a sede do hub da corretora na América Latina.

Segundo informou a corretora ao Cointelegraph, a equipe de engenharia da Coinbase pretende usar o hub do Brasil para desenvolver produtos e soluções para clientes sul-americanos, apoiando os esforços de expansão internacional da Coinbase.

A equipe da Coinbase Brasil é liderada por Marcello Azambuja, Diretor de Engenharia e Tecnologia. Antes de ingressar na Coinbase, Marcello atuou como Diretor Global de Engenharia da Uber.

“O Brasil é um importante centro de tecnologia para a expansão global da Coinbase, por isso precisamos de uma equipe global de engenharia que reflita nosso objetivo de aumentar a liberdade econômica em todo o mundo. Cripto é uma ótima oportunidade para fornecer acesso de maneira eficiente e transparente ao capital. Acreditamos que alguns dos melhores talentos de engenharia estão na América Latina e estamos animados para crescer no Brasil”, diz Marcello Azambuja.

Para construir um hub de tecnologia de ponta que apoiará a expansão da Coinbase na América Latina, 130 funções estão disponíveis inicialmente. A Coinbase oferece salários e benefícios competitivos, além de um ambiente de trabalho totalmente remoto.

“A América Latina é estratégica para o desenvolvimento global da Coinbase, e decidimos iniciar o hub de engenharia no Brasil porque a empresa acredita na qualidade do pool de talentos do país”, diz Carolina Verdelho, Gerente Sênior de Recrutamento de Engenharia da Coinbase.

As vagas disponíveis podem ser consultadas no portal.

A @coinbase anunciou hoje o bloqueio de mais de 25 mil contas russas na corretora, devido a supostas atividades ilícitas! 👉A empresa, por meio de uma publicação em seu blog, se demonstrou muito comprometida com as sanções norte-americanas na Rússia — Future of Money (@futofmoney) March 7, 2022

Regulamentação

Recentemente a corretora propôs o uso de criptomoedas para ajudar a garantir o cumprimento das sanções econômicas impostas a Rússia pela invasão na Ucrânia. A proposta destaca a facilidade de lavagem e evasão de sanções de moedas fiduciárias possibilitadas pelas infraestruturas financeiras tradicionais.

Escrito pelo diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, o blog fala sobre a crescente gama de sanções globais impostas em meio ao conflito Rússia-Ucrânia. A exchange de criptomoedas apoiou a decisão do governo de impor sanções a indivíduos e territórios, destacando sua importância em “promover a segurança nacional e impedir agressões ilegais”.

Grewal ressalta que, apesar das sanções impostas pelos governos ao longo dos anos, a lavagem de moeda fiduciária por meio de instituições financeiras tradicionais continua sendo o método mais procurado para escapar de sanções.

“Ao fazer transações através de empresas de fachada, incorporar em paraísos fiscais conhecidos e alavancar estruturas de propriedade opacas, os malfeitores continuam a usar moeda fiduciária para obscurecer suas movimentações de fundos.”

Por outro lado, Grewal argumentou que as transações de ativos digitais são inerentemente públicas, rastreáveis ​​e permanentes – um recurso importante que pode ser aproveitado pelas autoridades governamentais para detectar e impedir a evasão.

