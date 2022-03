Coinbase bloqueia 25 mil contas russas por suposta atividade ilícita

Uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a Coinbase anunciou nesta segunda-feira, 7, o bloqueio de mais de 25 mil contas de indivíduos e entidades russas, que supostamente estariam ligadas a atividades ilícitas.

Segundo a corretora norte-americana, as contas teriam sido identificadas por meio de investigações próprias e seus endereços foram compartilhados com o governo dos Estados Unidos, como uma forma de apoio às sanções que o país está aplicando contra a Rússia.

"Nas últimas semanas, governos de todo o mundo impuseram uma série de sanções a indivíduos e territórios em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional (dos Estados Unidos) e na contenção de agressões ilegais, e a Coinbase apoia totalmente esses esforços de autoridades governamentais", disse o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, em uma publicação.

Devido ao seu caráter “público, rastreável e permanente”, as transações em blockchain dificultam a evasão de sanções, segundo a corretora. “Dinheiro fiduciário comum, lavado por meio de instituições financeiras tradicionais, continua sendo um dos mecanismos mais comuns para evasão de sanções e lavagem de dinheiro”, afirmou a empresa, citando como exemplo o governo iraniano.

Além disso, segundo a publicação, o fato da adoção dos ativos digitais ainda estar em seu início, dificultaria o seu uso para uma evasão generalizada de sanções. “A adoção de ativos digitais ainda está no início, o que torna improvável seu uso para evasão generalizada de sanções — o tipo que priva as sanções de seu impacto — um fato recentemente observado por um especialista em segurança nacional”.

Entretanto, a Coinbase se demonstrou seu comprometimento com as sanções norte-americanas ao desenvolver um processo de três passos, onde afirma que irá bloquear as contas de usuários sancionados, detectar tentativas de evasão, e antecipar ameaças em todo o mundo.

