Ton salta mais de 20% após dono do Telegram receber autorização para deixar a França

A criptomoeda Ton contrariou o momento atual de lateralidade no mercado e disparou mais de 20% no último domingo, 16. O salto do ativo ocorreu após o fundador do Telegram, Pavel Durov, anunciar que recebeu uma autorização para deixar a França e que já estava em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A Ton é a criptomoeda oficial do blockchain The Open Network, que foi escolhido pelo Telegram para ser a sua rede oficial. Desde então, o blockchain tem recebido diversos projetos que são integrados à plataforma de troca de mensagens, em especial minijogos.

A associação entre a rede e a plataforma faz com que o preço do Ton fique dependente de desdobramentos positivos do Telegram. Por outro lado, notícias negativas ligadas ao aplicativo têm um forte impacto no preço da moeda digital. Foi o que aconteceu em agosto de 2024, quando Durov foi detido pelas autoridades francesas.

À época, a criptomoeda chegou a cair mais de 15% em um único dia, refletindo um pessimismo entre investidores sobre o futuro do Telegram após a prisão. Durov foi detido em uma investigação sobre crimes cometidos no aplicativo, incluindo tráfico de pessoas e promoção ao terrorismo.

Após ser autorizado a deixar a França, Durov compartilhou a notícia no próprio Telegram: "Como muitos de vocês sabem, eu retornei para Dubai após passar muitos meses na França devido a uma investigação sobre atividades criminais no Telegram. O processo segue em andamento, mas é ótimo estar em casa".

A notícia positiva animou investidores, resultando na forte valorização da Ton. A criptomoeda tem a maior alta no acumulado dos últimos sete dias entre as 50 maiores criptomoedas do mercado e a segunda maior entre as 100, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.

Graças à alta, a Ton também recuperou a sua posição entre as 15 maiores criptomoedas do mercado. No momento, ela está na 14ª posição. O novo movimento do ativo reforça a forte ligação entre o projeto e o Telegram. O blockchain foi criado pelos fundadores do app, mas opera de forma independente desde então.

A parceria entre o Telegram e a The Open Network foi responsável por colocar a Ton entre as maiores criptos do mercado. Além da validação pela plataforma, a união resultou em um salto no número de projetos e usuários da rede, o que ajudou a valorizar a moeda digital.

