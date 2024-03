Ciclo de alta do bitcoin está "longe de acabar" graças ao halving, diz empresa

O bitcoin disparou mais de 60% em 2024 e superou em repetidas ocasiões o seu então recorde de preço firmado em 2021, superando a casa dos US$ 70 mil. Entretanto, a empresa de inteligência de mercado CryptoQuant divulgou um relatório nesta semana em que aponta que o ciclo de alta da criptomoeda ainda não acabou, com espaço para novas altas.

A CryptoQuant ressalta que um dos fatores que ainda deverá impulsionar o preço do ativo nos próximos meses é o chamado halving, que está previsto para ocorrer em abril deste ano. Tradicionalmente, o preço do bitcoin tem novos movimentos de alta após o evento.

No relatório, analistas da empresa justificam a projeção ressaltando um nível relativamente baixo de fluxos de investimento de novos investidores para o mercado de criptomoedas e métricas de avaliação de preços ainda abaixo dos níveis vistos nos picos de mercado de alta anteriores.

O relatório revela que 48% do investimento em bitcoin até o momento vieram de detentores de curto prazo da criptomoeda. O "ciclo de alta normalmente termina com 84% a 92% do investimento" sendo realizado por esses novos investidores, de acordo com analistas da CryptoQuant.

“O ciclo de alta do bitcoin ainda está longe de terminar, como mostrado pelo nível relativamente baixo de novos fluxos de investimento", ressalta o relatório. No momento, essa taxa de investimento está em um patamar semelhante ao de 2019, quando a criptomoeda teve uma correção de preço semelhante à observada nos últimos dias.

O relatório da CryptoQuant também revelou que as métricas de avaliação de preço ainda estão abaixo dos níveis consistentes com os picos de mercado anteriores: “O Índice P&L da CryptoQuant ainda está fora de uma zona de topo de mercado e acima da média móvel de 1 ano do índice".

O índice PnL da CryptoQuant é composto por três indicadores que mostram a lucratividade do bitcoin. O índice indicou previamente que o mercado de cripto entraria em um ciclo de alta em 2024. No entanto, o nível atual está ligeiramente abaixo daqueles observados quando o mercado atingiu o pico durante as corridas de alta de 2013, 2017 e 2021, reforçando o potencial de valorização.

Além da CryptoQuant, outros especialistas compartilharam recentemente projeções semelhantes sobre o futuro do bitcoin. O banco Standard Chartered projeta que o preço da criptomoeda terminará 2024 na casa dos US$ 150 mil. Já Richard Teng, CEO da Binance, afirmou que o bitcoin deverá valer US$ 80 mil até o fim do ano.

