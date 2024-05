Empresa de fundador do Twitter ligada a cripto está sendo investigada nos EUA

Promotores federais dos Estados Unidos estão investigando a Block Inc., empresa criada por Jack Dorsey, fundador e ex-CEO do Twitter, após um denunciante apresentar documentos alegando violações contínuas e generalizadas de conformidade nas divisões de pagamentos da empresa, a Square e a Cash App.

Um ex-funcionário da Block forneceu aos promotores de Nova York documentos que supostamente mostram que a Square e a Cash App processaram milhares de transações para usuários em países sujeitos a sanções econômicas, bem como transações de criptomoedas para grupos terroristas, de acordo com uma reportagem da NBC News.

Cerca de 100 páginas dos documentos foram fornecidas à NBC News, que relatou que muitas transações eram de pequenos valores, envolvendo entidades em países sujeitos a sanções econômicas dos Estados Unidos, incluindo Irã, Rússia, Cuba e Venezuela.

O denunciante afirmou que a maioria das transações discutidas com os promotores — envolvendo transações de cartão de crédito, moedas fiduciárias e bitcoin — não foi relatada ao governo. O denunciante também alegou que a Block não corrigiu seus processos de verificação de clientes quando alertada sobre as supostas violações de conformidade.

"Desde a base, tudo na seção de conformidade era falho," disse o denunciante. Ele afirmou ainda que a área de compliance "é liderada por pessoas que não deveriam estar à frente de um programa de conformidade regulada.

Uma segunda fonte anônima com "conhecimento direto" dos sistemas internos da Block também confirmou as alegações do denunciante à NBC News.

Edward Siedle — um ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e que representa o denunciante — disse que, a partir dos documentos, entendeu que as violações de conformidade eram "conhecidas pela liderança da Block e pelo conselho nos últimos anos".

Um porta-voz da Block disse à NBC News que a empresa mantinha um programa de conformidade "responsável e abrangente" que era regularmente adaptado para atender às "ameaças emergentes e a um ambiente regulatório de sanções em evolução."

A investigação sobre a Block ocorre em meio a uma série de ações legais contra empresas de criptomoedas nos Estados Unidos, também focadas em possíveis violações de leis de prevenção a lavagem de dinheiro e violação de sanções a países.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão na última terça-feira, 30, após ter se declarado culpado por não manter um programa de cpmbate à lavagem de dinheiro e cumprimento de sanções legalmente compatível na corretora de criptomoedas.