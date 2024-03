Bitcoin despenca 7% em um único dia e outras criptos acompanham: tendência de alta acabou?

Nesta terça-feira, 19, o preço do bitcoin e de várias das principais criptomoedas em valor de mercado despencam. Movimentando cerca de US$ 124 bilhões nas últimas 24 horas, o setor tem seu otimismo ameaçado com quedas significativas após o bitcoin ter atingido máximas consecutivas de preço.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.651, com queda de aproximadamente 7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a principal criptomoeda bateu recordes históricos seguidos de preço, parando nos US$ 73.750. Ainda assim, o bitcoin acumula alta de mais de 50% desde o início de 2024.

Vai continuar caindo?

“O bitcoin nesse momento vem de uma correção de 14% desde sua máxima histórica em US$ 73.750. Eu acredito que nos dias próximos ao halving (seja antes ou depois) devemos atingir um recuo de 20% a 30%, devido ao grande aumento de pequenos players entrando no mercado, que acaba servindo de liquidez para que grandes players realizem seus lucros do ano”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, diversas criptomoedas entre as maiores do mundo por valor de mercado também despencam nesta terça-feira, 19.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum e segunda maior do mundo, é cotado a US$ 3.289, com queda de 8,6% nas últimas 24 horas. Desde o início do ano, no entanto, o ether ainda acumula alta de aproximadamente 44%.

Outras criptomoedas apresentaram quedas ainda mais significativas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. São elas:

• Solana (SOL): - 11,1%

• Polkadot (DOT): - 9,4%

• Polygon (MATIC): - 10,5%

• NEAR Protocol (NEAR): - 11,5%

