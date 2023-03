ChatGPT ganha novo recurso e vai conseguir acessar internet para obter dados

O chatbot de inteligência artificial ChatGPT agora poderá acessar informações de fontes diretamente pela internet e interagir com sites de terceiros por meio de um novo plug-in introduzido pela empresa responsável pela sua criação, a OpenAI.

O recurso ainda está em sua fase alfa, com acesso limitado, e estará disponível apenas para um pequeno conjunto de usuários em um primeiro momento, antes de ser lançado para acesso em maior escala. Os interessados em ter acesso aos plug-ins devem se inscrever em uma lista de espera para acessar o novo recurso, declarou a OpenAI na quinta-feira, 23.

Inicialmente, haverá apenas 11 plug-ins disponíveis. Eles permitem que os usuários verifiquem os resultados de eventos esportivos ao vivo, reservem voos internacionais e encomendem refeições para entrega em domicílio. A empresa acrescentou que está “lançando plug-ins gradualmente” para que possa avaliar sua utilidade no mundo real.

"Adicionamos o suporte inicial para plug-ins no ChatGPT – um protocolo para desenvolvedores criarem ferramentas para o ChatGPT tendo a segurança como um princípio básico de design. Implantando de forma iterativa [começando com um pequeno número de usuários e desenvolvedores] para aprender a partir do contato com a realidade", comentou o executivo da OpenIA Greg Bockman.

“Os plug-ins são ferramentas projetadas especificamente para modelos de linguagem que tenham a segurança como princípio fundamental e possam ajudar o ChatGPT a acessar informações atualizadas, executar cálculos ou usar serviços de terceiros”, disse a OpenAI. Entre o grupo de sites suportados pelo novo recurso estão as plataformas de comércio eletrônico Shopify, Klarna e Instacart, e os mecanismos de pesquisa de viagens Expedia e Kayak.

"Com o nosso novo plug-in AI, um viajante pode iniciar uma conversa com o ChatGPT para planejar sua próxima viagem — completa com acesso a informações atualizadas sobre disponibilidade e preço de voos, hotéis, aluguéis por temporada, atividades e aluguel de carros em todo o mundo", destacou a Expedia Group, responsável pelo recurso.

Os plug-ins também incluem o computador matemático Wolfram, utilizado para realizar cálculos, e o aplicativo de mensagens de negócios Slack, de acordo com o anúncio. Outros aplicativos que terão o recurso disponível são o FiscalNote, Milo Family AI, OpenTable, Shop, Speak e Zapier.

Como o ChatGPT acessa a internet?

O ChatGPT utiliza a API do Bing para pesquisar informações em um navegador da internet baseado em texto para buscar os resultados e interagir com os sites. Ele é capaz de sintetizar informações a partir de várias fontes para fornecer uma resposta mais fundamentada, além de citar as fontes usadas para que os usuários possam verificar a origem dos resultados disponibilizados.

A OpenAI disse que os recursos do plug-in foram introduzidos devido à alta demanda de sua base de usuários desde que a empresa lançou o ChatGPT em 30 de novembro. Mitchell Hashimoto, fundador da empresa de software HashiCorp e um dos primeiros usuários da API do plug-in, disse que se trata de um dos aplicativos de computador mais “impressionantes” que ele já usou.

A possibilidade de usar plug-ins que acessam a internet pode melhorar uma das maiores deficiências do ChatGPT, uma vez que o chatbot foi treinado com dados disponíveis apenas até setembro de 2021 e, em sua versão atual, não tem acesso à internet para obter informações mais recentes

No início deste mês, a OpenAI lançou a nova versão de seu chatbot de inteligência artificial, o ChatGPT-4. Até agora, a nova versão já conseguiu passar com sucesso em muitos dos exames mais difíceis do ensino médio e da faculdade de direito dos Estados Unidos. Ela também foi usada para criar e administrar do zero uma empresa.

Para você que adora ler notícias de cripto, a Mynt é o aplicativo ideal. Invista e aprenda sobre cripto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok