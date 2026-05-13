Arábia Saudita realizou ataques secretos contra o Irã durante guerra no Oriente Médio, diz Reuters

A Arábia Saudita realizou ataques diretos contra alvos no Irã durante a guerra no Oriente Médio, segundo autoridades iranianas e ocidentais ouvidas pela Reuters. A ação, que não havia sido divulgada publicamente até agora, marca a primeira vez conhecida em que o reino saudita conduziu operações militares em território iraniano.

Segundo a agência, os bombardeios foram executados pela Força Aérea saudita no fim de março, em resposta a ataques sofridos pelo país durante o conflito regional envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

Os detalhes das operações e os alvos atingidos não foram confirmados oficialmente. O governo saudita evitou comentar diretamente a informação, enquanto o Ministério das Relações Exteriores do Irã não respondeu aos pedidos da agência.

A revelação amplia a dimensão regional da guerra e indica uma mudança na postura saudita diante de Teerã. Tradicionalmente dependente da proteção militar americana, Riad passou a adotar uma posição mais ativa após ataques iranianos atingirem infraestrutura energética, aeroportos e áreas civis nos países do Golfo.

Conflito regional ficou mais amplo do que havia sido divulgado

Segundo a Reuters, a guerra se tornou mais abrangente do que havia sido reconhecido publicamente até agora. Desde o início do conflito, em fevereiro, o Irã lançou drones e mísseis contra os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo e também restringiu a circulação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

A reportagem cita ainda informações publicadas pelo Wall Street Journal segundo as quais os Emirados Árabes Unidos também teriam realizado ataques contra o Irã durante o conflito.

Apesar da ofensiva militar, a Arábia Saudita manteve canais diplomáticos abertos com Teerã. Segundo a Reuters, os ataques foram seguidos por negociações intensas e ameaças sauditas de novas retaliações, o que acabou levando a um entendimento informal para redução das hostilidades.

O movimento de desescalada ocorreu poucos dias antes do cessar-fogo firmado entre Estados Unidos e Irã em abril.

Arábia Saudita buscou evitar escalada maior da guerra

Especialistas ouvidos pela Reuters avaliam que a sequência de ataques e negociações mostra que tanto Riad quanto Teerã tentaram impedir que o conflito saísse de controle.

Ali Vaez, diretor do projeto sobre Irã do International Crisis Group, afirmou que houve um reconhecimento pragmático de que uma escalada sem limites teria custos elevados para ambos os países.

A aproximação diplomática entre Arábia Saudita e Irã vinha sendo construída desde 2023, após um acordo mediado pela China que restabeleceu relações entre os dois países depois de anos de rivalidade regional.

Mesmo assim, o conflito recente expôs novamente a fragilidade desse equilíbrio no Oriente Médio. Segundo a Reuters, o governo saudita chegou a ameaçar endurecer sua postura caso os ataques iranianos continuassem.

Dados levantados pela agência mostram que o número de drones e mísseis lançados contra a Arábia Saudita caiu significativamente após o entendimento informal firmado entre os dois países no fim de março.

Ainda assim, episódios isolados continuaram ocorrendo mesmo após o cessar-fogo mais amplo entre Washington e Teerã, mantendo a tensão elevada na região.