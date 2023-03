ChatGPT no mercado financeiro: pesquisa aponta possíveis melhorias e desafios

O programa de inteligência artificial ChatGPT ganhou destaque nos últimos meses por reproduzir textos realistas, ser aprovado em provas de MBA e até mesmo criar um novo sentimento humano. Mas a sua aplicabilidade vai muito além de curiosidades e entretenimento, podendo trazer melhorias para setores como o mercado financeiro, segundo um estudo da Capco, consultoria global de gestão e tecnologia dedicada ao setor de serviços financeiros do grupo Wipro.

Melhorias

Uma das possibilidades é o aperfeiçoamento do atendimento ao cliente em bancos e outras instituições do mercado financeiro. Trazendo mais naturalidade aos famosos chatbots já utilizados por empresas do setor, o ChatGPT pode ter um diálogo mais preciso com o cliente.

“A chegada do ChatGPT em novembro de 2022 – e a agora o lançamento da versão GPT-4 - representa um avanço significativo no processamento de linguagem natural (NLP) devido à sua capacidade de entender consultas complexas de linguagem natural fornecendo respostas bastante coerentes e muitas vezes corretas”, disse a Capco em um comunicado.

“Esse lançamento baseado em modelo de linguagem grande (LLM) se mostra como o prenúncio da próxima onda de chatbots poderosos, hiper personalizados e altamente adaptáveis”, explicou Alexandre Bueno, gerente sênior da Capco e head do Capco Digital Lab São Paulo.

O atendimento é, sem dúvidas, uma das partes mais importantes para empresas do setor financeiro, já que os problemas trazidos por clientes envolvem dados sensíveis de patrimônio e investimentos, por exemplo.

“Com isso, podem tanto direcionar perguntas a agentes especializados quanto fornecer respostas personalizadas relevantes e aconselhamento às necessidades do cliente bancário”, destacou Bueno.

Além disso, a conversão de iniciativas de marketing e a criação de um senso de comunidade podem ser facilitados pelos diálogos realistas e conteúdos personalizados criados pelo ChatGPT, aponta o estudo.

“O ChatGPT nos mostrou grandes avanços na sofisticação e a potencial aplicação das tecnologias processamento de linguagem natural (NLP) não é mais apenas um sonho. Por meio de modelos de linguagem usando dados do cliente para personalizar conteúdo, linguagem e tom de comunicação, será possível um maior nível de personalização, que pode aumentar taxas de conversão para iniciativas de marketing”, disse Bueno.

Desafios

Apesar das melhorias, programas como o ChatGPT ainda são muito novos e precisarão evoluir em determinados aspectos se quiserem se consolidar como uma opção para empresas do mercado financeiro.

Lançado há apenas alguns meses, o ChatGPT ainda fornece informações imprecisas e pode oferecer respostas enviesadas aos usuários, aponta o estudo da Capco. Desenvolvido pela OpenAI, o programa de inteligência artificial é treinado a partir de textos reais.

“Controles suficientes devem ser implementados para garantir que as respostas se mantenham no tópico e não forneçam conselhos aos usuários que possam comprometer uma organização na esfera legal. Os usuários também não devem ser capazes de conversar sobre questões em torno da política ou sociedade, por exemplo”, disse o gerente sênior da Capco e head do Capco Digital Lab São Paulo.

O ChatGPT ainda não está disponível para uso comercial, embora muitas empresas estudem a sua aplicabilidade e funcionários considerem a possibilidade de aprender a utilizar a ferramenta ao seu favor.

Uma versão profissional deve estar disponível em breve, segundo a OpenAI, como chatbot-as-a-service. Recentemente, a OpenAI anunciou uma parceria com a Microsoft.

