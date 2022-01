Chainlink: por que você precisa conhecer esse projeto cripto

O protocolo da Chainlink surgiu em 2017 para criar uma ponte entre o universo dos criptoativos e o mundo real. Dessa forma, é possível enviar dados do mundo exterior para o ambiente blockchain, de forma descentralizada e segura, permitindo o funcionamento de milhares de aplicações.

Mas você já sabe como a Chainlink funciona? Sabe o que são oráculos descentralizados e qual importância deles para o mundo dos criptoativos? Então assista ao vídeo e descubra:

