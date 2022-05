CEO da Binance: criadores de LUNA e UST não souberam lidar com incidente

Na manhã desta sexta-feira, 13, o CEO da corretora cripto Binance, Changpeng Zhao, o CZ, afirmou estar “muito decepcionado” com os responsáveis pelas criptomoedas LUNA e UST, ambas do protocolo Terra e que quebraram nos últimos dias, deixando milhares de investidores no prejuízo. Segundo ele, o time da exchange tentou contato com o protocolo Terra diversas vezes, mas não recebeu respostas, até que decidiram retirar os ativos da plataforma.

Em seu perfil no Twitter, CZ publicou uma sequência de mensagens para explicar o ocorrido: “Uma quantidade exponencial de novas LUNA foi emitida devido às falhas no desenho do protocolo Terra. Os seus validadores suspenderam a rede inteira, resultando na impossibilidade de depósitos ou saques de qualquer corretora. Alguns de nossos usuários, desavisados sobre a quantidade novas LUNA emitidas fora da corretora, começaram a comprar LUNA de novo, sem entender que assim que saques e depósitos fossem permitidos, o preço provavelmente cairia ainda mais. Devido a esses riscos, suspendemos a negociação”.

Na tarde da última quinta-feira, o protocolo Terra, responsável pela LUNA e pela stablecoin UST, decidiu interromper o funcionamento do blockchain da criptomoeda, com a justificativa de “evitar ataques de governança após uma inflação severa da LUNA e um custo de ataque significativamente reduzido”. A decisão ocorreu no mesmo dia em que a moeda digital, que foi um dia detentora do posto de sexta maior em valor de mercado, atingiu o valor de quase zero. Cerca de um mês antes, era negociada a US$ 119, o seu maior preço histórico.

Homem mais rico do mercado cripto e um dos nomes mais influentes do setor, CZ raramente se posiciona sobre projetos específicos, já que suas palavras e publicações são capaz de influenciar o mercado. Neste caso, entretanto, executivo chinês radicado no Canadá abriu uma exceção: "Normalmente nos abstemos de comentar sobre projetos, mas vou quebrar a regra desta vez", disse. "Estou muito desapontado sobre a forma como este incidente foi lidado [por seus responsáveis]. Pedimos ao time deles que restaurassem a rede, queimassem a LUNA extra emitida e recuperassem o pareamento do UST. Até agora, não tivemos nenhuma resposta”.

CZ também comparou o caso da LUNA com o ataque sofrido pelo jogo play-to-earn Axie Infinity no mês de março: “Esta situação foi completamente diferente do que aconteceu com o Axie Infinity, quando o time assumiu a responsabilidade, tinha um plano e se comunicou conosco de forma proativa. E nós ajudamos”.

O executivo da Binance se refere ao ataque ocorrido em 23 de março passado, quando a Ronin Network, rede criada para facilitar as transações do Axie Infinity. Na ocasião, US$ 625 milhões foram roubados da plataforma. Poucas semanas depois, a Sky Mavis, responsável pelo jogo, anunciou um plano de recuperação dos fundos dos jogadores, que inclui US$ 150 milhões de uma rodada liderada pela Binance, com apoio da Animoca Brands, a16z e outros nomes importantes da indústria.

Em relação ao protocolo Terra, o seu fundador, Kwon Do, também chegou a apresentar um plano de recuperação, que fui duramente criticado e não promoveu efeito positivo nenhum.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok