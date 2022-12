CEO da Binance alerta funcionários sobre 'tempos turbulentos' após saques

Changpeng Zhao, CEO da Binance, enviou um comunicado para os seus funcionários nesta semana em que alertou sobre "tempos turbulentos" para a empresa à frente devido a dificuldades que atingem o setor de criptomoedas como um todo desde a falência da FTX. Os trechos do texto forma divulgados pelo site Coindesk.

No comunicado, o responsável pela maior exchange do mundo disse que espera "que os próximos meses sejam turbulentos", mas que "vamos superar esse período desafiador – e seremos mais fortes por ter passado por isso”.

Para Zhao, a corretora de criptomoedas está enfrentando "muitos escrutínios extras e perguntas difíceis", mas ele garantiu que "a organização foi construída para durar e sobreviverá a qualquer inverno cripto".

O CEO também falou sobre o anúncio da Binance na terça-feira, 13, de suspensão de saques da stablecoin pareada ao dólar USDC. O congelamento durou algumas horas e já foi revertido, mas rendeu comparações com a situação da FTX antes da sua falência.

"Com relação às questões sobre a suspensão temporária de retiradas de USDC, como convertemos automaticamente USDC em BUSD para reter grandes pools de liquidez, geralmente retemos depósitos em USDC para retiradas futuras", disse Zhao.

No Twitter, o CEO da corretora de criptomoedas voltou a se referir à onda de retiradas de fundos por clientes como "FUD", um termo que resume movimentos apoiados em "medo, incerteza e dúvida". Desde a segunda-feira, 12, cerca de US$ 6 bilhões foram sacados.

O movimento começou com informações de que a Binance pode ser processada nos EUA por violar leis contra lavagem de dinheiro. Além disso, as retiradas despertaram medos de uma insolvência como a da FTX, o que não se concretizou.

Para Zhao, episódios como esse que envolvem FUD "trazem testes de estresse, que por sua vez ajudam a construir a credibilidade das exchanges que passam no teste".

"Se você quiser guardar suas próprias criptomoedas, fique à vontade para usar a TrustWallet. Por favor, mantenha suas chaves privadas seguras. Caso contrário, estamos aqui", comentou o CEO da Binance, se referindo a alternativas de autocustódia.

FUD brought "stress test", which in turn helps to build the credibility for exchanges that passes the test.

If you want to hold your own coins, feel free to use @TrustWallet. Please keep your private keys safe.

Otherwise, we are here @binance. 🙏 https://t.co/tu7g7zzXiK

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 14, 2022