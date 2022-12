Binance retoma saques de stablecoin USDC após congelamento preocupar mercado

A Binance anunciou nesta terça-feira, 13, que voltou a permitir os saques de USDC, uma stablecoin atrelada ao dólar, algumas horas depois de ter congelado a opção de retirada por parte de clientes. Anteriormente, a decisão feita pela maior corretora de criptoativos do mundo causou preocupação em parte do mercado.

"As retiradas de USDC estão online de novo. Obrigado pela sua paciência", disse a exchange em uma publicação no Twitter. Mais cedo, ela informou que a pausa estava ligada a uma conversão entre tokens que envolvia a stablecoin, demandando um congelamento temporário dos saques.

A decisão não afetou os depósitos envolvendo o criptoativo, segundo o CEO da Binance Changpeng Zhao. Ele destacou ainda que era possível realizar saques de outras stablecoins atreladas ao dólar, como o BUSD e o Tether (USDT).

CZ, como o empresário é conhecido, falou sobre o caso em um post no Twitter. Ele informou que a exchange teve "um aumento nos saques" de USDC nas últimas horas, mas que a operação demandava passar por um banco em Nova York que converte da stablecoin para dólar.

"Os bancos não abrem por mais algumas horas. Esperamos que a situação seja restabelecida quando os bancos abrirem", explicou o CEO. Ele observou ainda que a conversão do criptoativo para a moeda fiduciária "não tem margem ou alavancagem envolvidas".

"Tentaremos estabelecer canais de troca mais fluidos no futuro. Enquanto isso, sinta-se à vontade para sacar qualquer outra stablecoin", disse Zhao.

These are 1:1 conversions, no margin or leverage involved. We will also try to establish more fluid swap channels in the future. In the meantime, feel free to withdraw any other stable coin, BUSD, USDT, etc. 🙏2/2

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022