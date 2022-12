Binance e CEO podem ser processados em investigação sobre lavagem de dinheiro

A corretora de criptoativos Binance e o seu CEO, Changpeng Zhao, podem ser processados nos Estados Unidos como parte de uma apuração sobre a aderência da empresa às leis do país sobre lavagem de dinheiro. As informações foram divulgadas pela Reuters nesta segunda-feira, 12.

De acordo com a Reuters, procuradores do Departamento de Justiça dos EUA estariam divididos no momento sobre entrar ou não com os processos, o que está gerando um atraso na conclusão da investigação, iniciada em 2018.

As autoridades apuram se a Binance deixou de seguir as leis contra lavagem de dinheiro e sanções impostas contra países, indivíduos e empresas. Alguns procuradores veem evidências suficientes para justificar a entrada de processos criminais contra a corretora de criptoativos.

A Reuters afirma ainda que os advogados que representam a Binance se reuniram recentemente com os procuradores. Eles argumentam que denúncias poderiam "criar o caos" no setor de criptoativos, e teriam discutido possíveis acordos judiciais.

Apesar das autoridades norte-americanas não entrarem em detalhes sobre a investigação, já se sabe que há apurações sobre como a Binance pode ter sido usada para lavagem de dinheiro e burlar sanções de movimentação de patrimônio.

Em nota enviada à EXAME, a corretora de criptoativos disse que "como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de cripto, no que diz respeito a muitas questões similares".

"Essa indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance vem demonstrando seu compromisso com segurança e compliance, realizando grandes investimentos em sua equipe, assim como em ferramentas e tecnologias usadas para detectar e impedir atividades ilícitas", destaca a exchange.

No Twitter, a empresa disse ainda que "a Reuters errou novamente. Agora eles estão atacando nossa incrível equipe de aplicação da lei. Uma equipe da qual estamos incrivelmente orgulhosos - eles tornaram o setor de criptoativos mais seguro para todos nós".

A Binance negou ainda ter "qualquer informação" sobre as atividades do Departamento de Justiça, e que tem trabalhado para combater práticas ilegais como ataques hackers, fraudes e financiamento de terrorismo.

