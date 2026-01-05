Carteira de criptomoedas Ledger revela vazamento de dados de usuários

Future of Money

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14h48.

A Ledger, uma das maiores empresas do segmento de carteiras de criptomoedas, anunciou nesta segunda-feira, 5, que seus clientes foram expostos a um vazamento de dados pessoais. Segundo a companhia, a origem do vazamento seria uma empresa que fornece serviços de processamento de pagamentos para a Ledger.

A empresa alertou os seus clientes por meio de e-mails. O caso envolveria a Global-e, uma provedora de serviços de pagamentos e logística que a Ledger usa para transações internacionais. A Ledger afirma que a companhia teria sofrido uma "exposição de dados", sem revelar a causa.

Ainda de acordo com os e-mails, os dados vazados envolveriam informações pessoais como os nomes dos clientes e informações de contato. A Ledger ainda não divulgou um comunicado público sobre o tema ou informou quantos usuários tiveram os seus dados expostos.

Até o momento, as informações indicam que o vazamento não reúne informações sensíveis que dariam acesso às carteiras com criptomoedas. A Ledger é especializada no fornecimento de carteiras físicas para ativos digitais, também conhecidas como hard wallets.

Também não foi informado como os responsáveis pelo ataque teriam burlado a segurança da Global-e e obtido acesso aos dados. Tradicionalmente, dados roubados podem ser vendidos na internet ou então usados para pedidos de "resgate" para a companhia vítima do roubo.

Novo vazamento de dados da Ledger

O caso não é o primeiro vazamento de dados de clientes da Ledger. Em 2020, a empresa revelou que foi alvo de um ataque de hackers que envolveu o roubo de informações pessoais de 270 mil clientes, com exposição de nomes, endereços de e-mail, número de telefone e até endereço.

A Ledger chegou a oferecer uma recompensa em bitcoins por informações sobre o ataque e pela identidade dos hackers, mas a medida não impediu a circulação dos dados. A empresa acabou sendo alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos, com acusações de "proteção inadequada de dados".

Desde então, a companhia afirma que reforçou a segurança de informações pessoais dos seus clientes e tem divulgado as suas carteiras físicas de criptomoedas como as mais seguras do mercado, em especial em comparação com carteiras digitais para armazenamento de criptomoedas.

