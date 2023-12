Carteira cripto: entenda os benefícios, riscos e diferenças

Os investidores de criptomoedas têm a opção de fazer a autocustódia de seus ativos e, para isso, possuem diversas opções. Uma delas é a carteira cripto conhecida como "hot wallet". Ela é conectada diretamente à internet e por isso, oferecem uma possibilidade de movimentação fácil e rápida das mais variadas criptomoedas.

No entanto, nem tudo são benefícios. As hot wallets estão mais sujeitas à ataques de hackers, por exemplo. Nesse sentido, existem ainda as "cold wallets", desconectadas da internet.

No vídeo, é possível explorar mais detalhes sobre as hot wallets e descobrir seus benefícios, riscos e diferenças com as cold wallets. Assista e entenda qual delas faz mais sentido para você aplicar no dia a dia dos investimentos cripto:

