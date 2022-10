Cardano ou Solana? Entenda as diferenças e saiba qual cripto é melhor, segundo o DappRadar

Desde a criação do bitcoin, a primeira criptomoeda, em 2008, muita coisa mudou e este mercado já conta com mais de 21 mil ativos diferentes. Em meio à tantas opções, investidores podem ter dificuldade em escolher qual criptomoeda é a ideal para o seu perfil. Neste sentido, o DappRadar elaborou um comparativo entre Cardano e Solana, que ocupam o 8º e 9º lugar entre as maiores do mundo, respectivamente.

O site focado em dados do setor cripto analisou ambos os projetos em seis categorias diferentes: histórico, tecnologia, moedas, aplicativos descentralizados (dApps), NFTs e comunidade.

Enquanto a Cardano foi fundada por Charles Hoskison, cofundador da Ethereum, a Solana é uma rede em blockchain muito mais nova. Começou a ser desenvolvida em 2017, mas seu lançamento ocorreu apenas em março de 2020.

A Cardano possui um viés educacional e de pesquisa sobre a tecnologia, já a Solana se apresenta como uma rede focada na velocidade, podendo processar 50 mil transações por segundo.

“Ambos os projetos são liderados por equipes renomadas, trazendo consistentemente melhorias e inovações para as tecnologias blockchain” afirmou o Dapp Radar.

Para validar suas transações, a Cardano utiliza o mecanismo de prova de participação, recentemente adotado pela rede Ethereum. Segundo o Dapp Radar, a Cardano foi o primeiro protocolo de prova de participação comprovadamente seguro.

“A arquitetura da Cardano foi projetada para ser escalável, flexível e atualizável. Além disso, também planeja ser alimentado por vários algoritmos de prova de participação eventualmente”, afirmou a empresa.

A Solana funciona de forma diferente. A rede inova com o sistema de prova de histórico, que facilita a escalabilidade e garante as transações rápidas e baratas. Tal fator, segundo o Dapp Radar, gera uma vantagem significativa para a Solana.

“Ao oferecer aos usuários menores custos de transação e melhor velocidade, Solana parece tirar vantagem”, conclui o Dapp Radar.

As criptomoedas nativas da Cardano e Solana são ADA e SOL, respectivamente. A primeira foi criada em homenagem a Ada Lovelace, que escreveu o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Cotada atualmente em US$ 0,42, a ADA apresenta queda de quase 70% em 2022, de acordo com o CoinMarketCap. Seu valor de mercado é de US$ 14,5 bilhões.

Depois de protagonizar o que ficou conhecido como “solana summer” ou “verão da solana” com valorizações surpreendentes no passado, a SOL despenca 81,5% em 2022, e é cotada a US$ 32,98 no momento, segundo dados do CoinMarketCap.

Ambas as redes possuem suporte para aplicativos descentralizados, chamados de dApps. Neste sentido, a Cardano lidera com cerca de mil dApps, enquanto a Solana hospeda 350.

Quando o assunto são os NFTs, nenhuma das redes consegue superar a Ethereum, atual líder deste mercado. No entanto, o maior marketplace de NFTs da Cardano, chamado JPG Store, ainda fica muito atrás da Solana no Setor. Com um volume de negociações de US$ 8 milhões nos últimos 30 dias, o Dapp Radar aponta que o Magic Eden, da Solana, movimentou muito mais, com volume em US$ 129 milhões no mesmo período.

No entanto, a Cardano possui uma comunidade mais forte, segundo o Dapp Radar.”Ter uma comunidade engajada é de vital importância para projetos Web3. A indústria é competitiva e tudo anda rápido, mas o mais gritante é que, se ninguém apoiar sua ideia e seu trabalho, seu esforço será inútil”, afirma o documento.

“A história mais longa de Cardano, PoS e comunidade forte dão uma vantagem sobre Solana. No entanto, o grande espaço NFT de Solana, PoH eficiente e suporte para outras criptomoedas o tornam um concorrente digno. No final, cabe ao usuário decidir qual plataforma é melhor para ele – e com que finalidade usar cada uma. A escolha final de qual blockchain é melhor é pessoal. Só você pode decidir a partir de suas próprias necessidades, experiência e até um pouco de fé no projeto”, conclui a análise do Dapp Radar.

